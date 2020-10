LA CINA SANZIONA LE SOCIETA’ DELL DIFESA USA. l problema è Taiwan

Dopo che Pechino ha sanzionato la Lockheed Martin per il suo coinvolgimento in “Siluri per Taiwan”, il PCC sta dando seguito ad altri attacchi economici contro gli appaltatori della difesa americana, garantendo che la risposta cinese, e il suo conseguente impatto economico, saranno elevati a un importante punto di discussione e – cosa più importante – un altro fattore di rischio per mercati già a disagio, che lottano per digerire l’incertezza politica combinata con nuovi numeri record di casi di COVID-19 negli Stati Uniti e in Europa.

Secondo Reuters, Pechino ha deciso di imporre sanzioni all’unità di difesa della Boeing, Raytheon e (di nuovo) Lockheed. La notizia è stata annunciata dal portavoce del ministero degli Affari esteri Zhao Lijian. Non ha spiegato cosa comporteranno le sanzioni.

Le sanzioni arrivano quando il Dipartimento di Stato ha approvato la vendita di tre sistemi d’arma a Taiwan, inclusi sensori, missili e artiglieria per un valore di circa 1,8 miliardi di dollari mentre l’amministrazione Trump abbandona la cautela e va all-in per rafforzare le capacità di difesa di Taiwan, anche se Pechino adotta una retorica sempre più bellicosa sulla “linea rossa” che per lei è l politica legta a Taiwan.

“Per salvaguardare i nostri interessi nazionali, la Cina ha deciso di prendere le misure necessarie e imporre sanzioni a società statunitensi come Lockheed Martin, Boeing Defence e Raytheon, e quelle persone e società che si sono comportate male nel processo di vendita di armi”,

Ora la Cina non è fra i maggiori clienti o fornitori di componenti, ma il segnale è pessimo per i rapporti fra USA e Cina. I mercati hanno vacillato dopo l’annuncio il suo ultimo round di sanzioni, ma in realtà la minaccia non è tanto alle società colpite dalle sanzioni, quanto, piuttosto, a tutte le società che hanno rapporti stretti con l Cina anche in altri settori. La tensione nel Mr della Cina e nello Stretto di Taiwan stanno crescendo e potrebbero arrivare ad un punto di rottura.