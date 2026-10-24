La Cina rivoluziona la guerra dei cieli: radar giganti nascosti nelle ali dei caccia stealth per rendere obsoleti gli aerei spia occidentali

Gli equilibri della guerra aerea stanno per subire uno scossone tecnico ed economico senza precedenti. I progettisti del caccia stealth cinese J-20 hanno svelato un metodo per integrare potenti antenne radar direttamente all’interno delle ali degli aerei da combattimento e dei droni, trasformando ogni singolo velivolo in una stazione di sorveglianza volante invisibile.

Fino a oggi la regola nei cieli era semplice ma costosissima. I caccia montavano un piccolo radar sulla punta del muso, anche moderno, di tipo AESA, mentre per controllare grandi porzioni di spazio aereo servivano gli AWACS: enormi aerei commerciali modificati con un gigantesco “fungo” radar sopra la fusoliera.

Questi giganti dell’aria hanno però due difetti fatali nella guerra moderna: costano centinaia di milioni di dollari l’uno e sono bersagli facilissimi da individuare e abbattere. Se cade l’aereo radar, l’intera flotta resta cieca.

Il team guidato da Ren Yunsong presso l’Istituto di progettazione aeronautica di Chengdu (AVIC), lo stesso che ha creato il J-20 e la sua variante biposto J-20S pensata per comandare sciami di droni, ha pubblicato sulla rivista scientifica Measurement & Control Technology una soluzione tanto ingegnosa quanto pragmatica.

L’idea consiste nello sfruttare l’ampia superficie delle ali, tradizionalmente troppo sottili per ospitare apparecchiature ingombranti, annegando i sensori direttamente nella struttura portante.

Come funziona il radar alare e perché abbatte i costi

Il sistema progettato a Chengdu posiziona l’antenna con la superficie radiante rivolta verso il basso, coperta da un rivestimento che segue esattamente il profilo dell’ala. In questo modo non si usano cupole esterne e l’aereo mantiene intatta la sua invisibilità ai radar nemici (stealth).

Ma come fa un radar che punta verso terra a guardare di lato o davanti? I tecnici cinesi hanno risolto il problema usando la fisica del volo al posto di pesanti motori meccanici:

Assetto variabile: Il drone o il caccia esegue una manovra di rollio inclinandosi di oltre 45 gradi. Inclinando l’ala, il fascio radar viene puntato lateralmente in modo dinamico, spazzando orizzonti vastissimi.

Il drone o il caccia esegue una manovra di rollio inclinandosi di oltre 45 gradi. Inclinando l’ala, il fascio radar viene puntato lateralmente in modo dinamico, spazzando orizzonti vastissimi. Guerra distribuita: Invece di un solo grande aereo spia da un miliardo di dollari, il cielo viene saturato da decine di droni più piccoli ed economici che mettono in rete i propri radar alari.

Invece di un solo grande aereo spia da un miliardo di dollari, il cielo viene saturato da decine di droni più piccoli ed economici che mettono in rete i propri radar alari. Resistenza al disturbo: Operando su quattro modalità distinte, lo sciame può concentrare il segnale di più aerei su un singolo bersaglio nemico o unire le potenze di calcolo per annullare le interferenze elettroniche (jamming).

Parametro operativo Sistema AWACS tradizionale Sistema distribuito con radar alare Posizione antenna Cupola esterna sopra la fusoliera Integrata nel profilo dell’ala Visibilità ai radar (Stealth) Nullo (bersaglio enorme e lento) Altissima (nessuna protuberanza) Costo industriale Estremo (pochi esemplari prodotti) Contenuto (spalmato su droni in serie) Vulnerabilità tattica Critica (abbattuto l’AWACS, flotta cieca) Minima (la rete sopravvive alle perdite)

Il vero impatto è sui bilanci della difesa

Al di là dell’aspetto ingegneristico, la mossa di Pechino ha una logica industriale implacabile. Il concetto di “combattimento aereo distribuito” era stato teorizzato dall’agenzia americana DARPA già nel 2014, ma la Cina sta dimostrando di saperlo tradurre rapidamente in manifattura applicata.

La filosofia delle “grandi capacità su piccole piattaforme” sposta la competizione militare sul terreno dove Pechino è più forte: la produzione industriale di massa a costi contenuti. Sostituire piattaforme monumentali e costosissime con sciami di droni coordinati dal caccia J-20S (o dai futuri velivoli di sesta generazione J-36 e J-50) significa mettere fuori mercato i bilanci della difesa occidentali, ancora legati a programmi aeronautici faraonici e dai tempi di consegna biblici.