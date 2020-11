LA CINA LANCIA IL PRIMO SATELLITE PER IL 6G. Intanto l’Occidente si blocca con il lockdown

La Cina ha fatto un balzo in avanti rispetto agli Stati Uniti nella tecnologia delle telecomunicazioni satellitari con il lancio del primo satellite al mondo per le telecomunicazioni 6G al mondo.

Il satellite sperimentale contenente tecnologia di telecomunicazione avanzata è stato lanciato venerdì in orbita terrestre bassa dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale dello Shanxi, nella provincia cinese dello Shanxi, ha riferito l’Asia Times.

The "#UESTC" satellite (Star Era-12), the first #6G test satellite in the world and first one named after the university since its establishment, was successfully lifted off at Taiyuan Satellite Launch Center and entered the scheduled orbit on the morning of Nov. 6. pic.twitter.com/ouM2rpC7pS

— UESTC-电子科技大学 (@UESTC1956) November 6, 2020