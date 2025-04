La Cina annuncia super dazi di ritorsione verso gli USA e blocca l’export di altre Terre Rare. Macron fa il duro

La Cina ha annunciato venerdì dazi aggiuntivi del 34% sui beni statunitensi, la più grave escalation in una guerra commerciale con il presidente Donald Trump che ha alimentato i timori di una recessione e innescato un crollo del mercato azionario globale.

Nello stallo tra le due principali economie mondiali, Pechino ha anche annunciato controlli sulle esportazioni di terre rare medie e pesanti, tra cui samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutezio, scandio e ittrio verso gli Stati Uniti. Questo obbligherà gli UA ad accelerare i proogetti di investimento in questi settori.

Ha inoltre aggiunto 11 entità alla lista delle “entità inaffidabili”, che consente a Pechino di intraprendere azioni punitive contro entità straniere.

Le nazioni, dal Canada alla Cina, hanno preparato le ritorsioni in una guerra commerciale crescente dopo che Trump ha alzato le barriere tariffarie statunitensi al livello più alto in più di un secolo questa settimana, portando a un crollo dei mercati finanziari mondiali.

In Giappone, uno dei principali partner commerciali degli Stati Uniti, il primo ministro Shigeru Ishiba ha dichiarato che i dazi hanno creato una “crisi nazionale”, mentre il crollo delle azioni bancarie di venerdì ha portato il mercato azionario di Tokyo verso la peggiore settimana degli ultimi anni. La perdita della Borsa di Tokio è del 18% da inizio anno:

La banca d’investimento JP Morgan ha dichiarato che ora vede il 60% di possibilità che l’economia globale entri in recessione entro la fine dell’anno, rispetto al 40% precedente.

I futures sulle azioni statunitensi sono scesi bruscamente venerdì, segnalando ulteriori perdite a Wall Street, dopo che la Cina ha reagito con nuovi dazi, un giorno dopo che l’amministrazione Trump aveva tolto 2,4 trilioni di dollari alle azioni statunitensi.

Un discreto caos anche sui mercati europei

Con le azioni europee che si avviano verso la più grande perdita settimanale degli ultimi tre anni, il commissario al commercio dell’Unione europea Maros Sefcovic parlerà con le controparti statunitensi.

“L’UE risponderà in modo calmo, attentamente graduale e soprattutto unitario, mentre calibriamo la nostra risposta”, ha dichiarato sui social media. “Non spareremo a zero – vogliamo dare ai negoziati tutte le possibilità di successo per trovare un accordo equo, a beneficio di entrambe le parti”.

L’UE è divisa su come rispondere al meglio ai dazi di Trump, anche per quanto riguarda l’uso del suo “Strumento anti coercizione”, che consente al blocco di rivalersi sui Paesi terzi che esercitano pressioni economiche sui membri dell’UE affinché cambino le loro politiche.

Tra i Paesi che sono cauti nel fare ritorsioni, alzando così la posta in gioco nello stallo con gli Stati Uniti, ci sono Irlanda, Italia, Polonia e i Paesi scandinavi.

La Commissione europea sta comunque cercando di finalizzare un elenco di importazioni statunitensi per un valore massimo di 26 miliardi di euro (28 miliardi di dollari) su cui imporre tariffe di ritorsione in risposta alle tariffe statunitensi su acciaio e alluminio.

In realtà, essendo la UE in surplus commerciale verso gli USA, ritorsioni a casaccio rischierebbero di essere controproducenti, perché potrebbero protare a controdazi ancora più pesanti. Se si volesse veramente dare una risposta ostile, che comunque non sarebbe consigliabile, dovrebbe essere estremamente mirata.

Perché in Europa ci sono anche dei falchi, e molto aggressivi. Il presidente francese Emmanuel Macron ha guidato la carica giovedì invitando le aziende a congelare gli investimenti negli Stati Uniti.

“Gli investimenti in arrivo o quelli annunciati nelle ultime settimane dovrebbero essere sospesi fino a quando le cose non saranno chiarite con gli Stati Uniti”, ha detto Macron durante un incontro con i rappresentanti dell’industria francese. Il presidente francese potrebbe telefonare a Stellantis, di cui è azionista, e che invece sta chiudendo stabilimenti in Messico e trasferendo le produzioni negli USA, proprio per evitare i dazi.

Tuttavia, il ministro delle Finanze francese Eric Lombard ha successivamente messo in guardia da contromisure simili ai dazi statunitensi, avvertendo che ciò si ripercuoterebbe anche sui consumatori europei.

“Stiamo lavorando a un pacchetto di risposte che possano andare ben oltre i dazi, per portare ancora una volta gli Stati Uniti al tavolo dei negoziati e raggiungere un accordo equo”, ha dichiarato Lombard in un’intervista all’emittente BFM TV.

Ci sono stati messaggi contrastanti da parte della Casa Bianca sul fatto che i dazi siano destinati ad essere permanenti o siano una tattica per ottenere concessioni, con Trump che ha detto che “ci danno un grande potere per negoziare”.