La caduta degli dei, pardon, del Governo

Rimanere oggettivi con tutto quello che è successo e col clima da Campagna Elettorale già imperante . Partiamo con un protagonista, Salvini e finiamo con un altro, i 5S.

Il Leader della Lega aveva diverse remore a rompere coi 5S:

1) Aveva paura di lasciar spazio d un governo Cottarelli o simil Monti sostenuto dall’Europa e Mattarella

2) Non si fidava (di Berlusconi è scontato) della Meloni sul tema delle autonomie, lui aveva fatto certe promesse a Zaia e Fontana e l’interesse della Meloni era contrario a quelle promesse.

Insomma tenersi i 5Stelle con tutte le divergenze che c’erano era meglio che rischiare un guaio. Poi è successo qualcosa e non era sicuramente il consenso popolare a Salvini, quello c’era da molti mesi. Dobbiamo guardare la Politica estera che aiuta a capirlo. Il governo, cioè i 5S, appoggia l’aperture alla Cina (la Via della Seta) ed appoggia l’elezione della Von Der Leyen in Europa, due decisioni che mandano in bestia il governo americano. A Maggio-Giugno Salvini va in America e che sente dire da Pompeo e da Trump?