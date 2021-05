La Bielorussia obbliga aereo Ryanair ad atterrare per catturre un oppositore. Durissimo scontro in vista

Un gravissimo incidente è accaduto sui cieli bielorussi. Un aereo della Ryanair in volo fra due stati membri dell’Unione, Grecia e Lituania, è stato obbligato ad atterrare a Misk mentre sorvolava la Bielorussia da un aereo militare. A bordo c’era il blogger Roman Protasewitsch, avversario del presidente bielorusso Lukashenko, che è stato immediatamente arrestato.

La mossa è stata autorizzata dal presidente bielorusso con il pretesto della presenza di esplosivi a bordo, che ovviamente non sono stati trovati. Si tratta di una violazione gravissima degli accordi internazionali per il volo e, a livello diplomatico, un atto al limite della dichiarazione di guerra. Roman Protasewitsch è un oppositore che gestiva un importante canale di informazione indipendente sulla piattaforma Telegram dedicato alla situazione in Bielorussia.

In teoria ci sarebbero i presupposti per una risposta decisa dell’Unione: non si può intercettare un volo e farlo atterrare senza pensa che vi siano delle conseguenze. Nella realtà, IMHO, non credo che vi saranno forti risposte. Ryanair batte bandiera irlandese, e Dublino non ha interessi nell’area. La Lituania ha protestato, ma è un’impotenza locale. Dovrebbe interenire un player europeo di peso, come Francia o Germania, ma Parigi è piuttosto confusa e la Merkel, a fine mandato, sembra più interessata al gas di Nord Stream 2. Nonostante la gravità dell’atto non succederà nulla. Nel mondo occidentale o sei americano o non conti nulla.



