KF-51 contro Abrams X: ovvero futuro carro italo tedesco e USA a confronto

Il panorama dei veicoli corazzati da combattimento sta vivendo una fase di profonda evoluzione, con l’emergere di nuovi progetti che promettono di ridefinire gli standard operativi. Tra questi, spiccano il KF51 Panther di Rheinmetall e l’Abrams X statunitense, entrambi presentati come carri armati di nuova generazione.

Molte delle informazioni su questi mezzi sono riservate, ma cercheremo di proprvi un confronto fra questi due carri armati del futuro prossimo, probabilmente l’ultima generazione di mezzi con equipaggio umano.

L’Accordo Leonardo-Rheinmetall e il KF51 come Carro Armato Italiano del Futuro

Un elemento di particolare rilievo per l’Italia è l’accordo siglato tra Leonardo e Rheinmetall per la creazione di una joint venture paritetica nel settore della difesa terrestre . Questa collaborazione strategica mira a sviluppare un approccio industriale e tecnologico europeo congiunto, con un focus primario sui programmi di sistemi terrestri dell’Esercito Italiano.

In particolare, il Panther KF51 è stato identificato come base per il nuovo carro armato destinato a sostituire l’Ariete 2C2 in dotazione alle forze armate italiane. Saranno sviluppati fino a 380 carri armati di questo nuovo tipo.

L’obiettivo è quello di creare un polo europeo competitivo nel settore dei veicoli da combattimento terrestri, capace di competere a livello internazionale.

Analisi Comparativa: KF51 Panther vs Abrams X

Entrambi i carri armati rappresentano un salto generazionale rispetto ai modelli attuali, pur seguendo filosofie progettuali distinte.

Armamento:

KF51 Panther: Il Panther è armato con il rivoluzionario Rheinmetall Future Gun System (FGS) calibro 130mm a canna liscia . Questo sistema d’arma è dotato di un sistema di gestione delle munizioni completamente automatizzato e offre la possibilità di integrare armamenti aggiuntivi come una mitragliatrice coassiale da 12,7mm e munizioni circuitanti Hero 120.

Abrams X: L'Abrams X si affida a un nuovo cannone XM360 da 120mm come arma principale, affiancato da una mitragliatrice coassiale e da un cannone ad alta cadenza di tiro XM914 da 30mm montato in torretta .

Equipaggio:

KF51 Panther: Il Panther prevede un equipaggio di tre persone alloggiate anche nella torretta (comandante, cannoniere e pilota), con una postazione operatore aggiuntiva per operare droni e munizioni circuitanti . È prevista una variante futura con torretta a controllo remoto e quindi senza equipaggio.

Abrams X: L'Abrams X presenta un equipaggio di tre persone disposte frontalmente, con una torretta completamente automatizzata e a profilo ridotto . La configurazione dell'equipaggio è stata riprogettata con sedili affiancati e caricamento automatico, un altro passo aventi .

Difesa Attiva e Passiva:

KF51 Panther: Il Panther adotta un concetto di sopravvivenza integrato con sensori a bordo e esterni [, sistemi di protezione attiva, reattiva e passiva [03:35]. Include un sistema di protezione dedicato contro attacchi dall’alto (TAPS) e dispositivi di occultamento fumogeno ROSY .

Abrams X: L'Abrams X presenta un pacchetto di corazzatura riprogettato sullo scafo e sulla torretta e un sistema di protezione attiva (APS) per intercettare missili guidati anticarro .

Sistema Propulsivo:

KF51 Panther: Il Panther si basa sul concetto di mobilità del Leopard 2, cioè sul MB 873 Ka-501 V-12 diesel, con un’autonomia operativa di 500km e un peso di 59 tonnellate. Un motore affidabile, ma capace ancora di ulteriori evoluzioni.

Abrams X: L'Abrams X è dotato di un motore ibrido e di un nuovo sistema di alimentazione ibrido, diesel elettrico, che migliorano l'efficienza del carburante, riducendone il consumo del 50% riseptto all'Abrams M1A2. Quindi si passa dal motore a turbina, che era la caratteristica più nota dell'Abrams originale, a un motore diesel – elettrico Cummings. Il mezzo è dotato di batterie per poter essere completamente attivo in modalità "Agguato" silenziosa. Si ritiene che sia più leggero dell'Abrams M1A2 (55 tonnellate), migliorando mobilità e trasportabilità .

Altri Sistemi e Capacità:

Entrambi i carri armati sono dotati di sistemi avanzati di ricognizione e consapevolezza situazionale.

Il KF51 Panther integra sistemi di ricognizione aerea senza equipaggio, mentre l’Abrams X utilizza sistemi di telecamere ad apertura (DOS) per una visione a 360 gradi e sensori radar per rilevare minacce dall’alto .

L’Abrams X dispone anche di una modalità “silent watch” per l’utilizzo dei visori termici senza attivare il motore principale, ma utilizzando le batterie del proprio sistema ibrido.

Sia il KF51 Panther che l’Abrams X rappresentano importanti passi avanti nella tecnologia dei carri armati da combattimento, ciascuno con caratteristiche uniche e filosofie progettuali adattate agli scenari di combattimento moderni .

L’accordo tra Leonardo e Rheinmetall e la scelta del KF51 come base per il futuro carro armato dell’Esercito Italiano aprono nuove prospettive per l’industria della difesa italiana e per le capacità operative delle forze armate. L’evoluzione del panorama geopolitico rende cruciale dotarsi di mezzi all’avanguardia, e l’Italia sembra intenzionata a giocare un ruolo di primo piano in questo contesto.