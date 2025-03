Joe Rogan Esplosivo: una diversa verità sui rischi dei vaccini e sulle responsabilità delle case farmaceutiche

The Joe Rogan Experience è un podcast storico negli USA, il più seguito nel 2024, condotto da Joe Rogan. Solitamente ospita personaggi famosi, , tra cui comici, scienziati, atleti e pensatori.

Conosciuto per le sue discussioni senza filtri e spesso controverse, il podcast esplora una miriade di argomenti, dalla commedia alle arti marziali, dalla filosofia alla scienza e agli eventi di attualità. Con 19,6 milioni di iscritti al canale Youtube è un canale comunicativo di enorme importanza , che vale più TV Italiane, ed è il primo podcast per seguito negli USA, e qualche giorno fa ha avuto un ospite che sicuramente farà discutere per la sua posizione secca contro l’uso di vaccini e farmaci non adeguatamente sicuri e testati

La dottoressa Suzanne Humphries, ex nefrologa diplomata e co-autrice di Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and the Forgotten History , ha fatto affermazioni bomba a The Joe Rogan Experience – e le sue parole susciteranno una marea di discussioni, non solo negli USA.

Ecco tutto il podcast, di ben 2 ore e mezza

Alla maggior parte delle persone viene detto che i vaccini sono “sicuri ed efficaci” e non presentano alcun aspetto negativo. Ma la dottoressa Humphries ha detto il suo duro parere decenni di inganni, a partire da un importante punto di svolta nel 1986, quando il presidente Reagan ha firmato la legge sul National Childhood Vaccine Injury Act.

Prima di allora, i produttori di vaccini erano stati martoriati da cause legali. Humphries ha spiegato che dopo il disastro del vaccino contro l’influenza suina del 1976, i casi di Guillain-Barré si erano accumulati. La situazione era così grave che le aziende non riuscivano nemmeno ad assicurarsi per coprire i rischi dei vaccini.

Si rivolsero al governo e sostanzialmente dissero: “Tirateci fuori dai guai, o non faremo più vaccini”. Così il governo è intervenuto. Prima ha accettato di coprire le cause legali. Poi è arrivata la legge del 1986, venduta al pubblico come un modo per aiutare le famiglie danneggiate a ottenere un risarcimento più rapido, ma che in realtà si è trasformata in un sistema di rimbalzo giudiziario che raramente ha pagato le famiglie meritevoli di richieste di risarcimento per lesioni da vaccino.

Aziende come la Wyeth (ora Pfizer) ammisero che i loro vaccini erano “inevitabilmente non sicuri”, ma invece di renderli più sicuri, ricevettero un’immunità generale dalle azioni legali.

Humphries ha spiegato che questo ha aperto le porte alla “creatività” dei produttori di vaccini. Ora potevano giocare con gli eccipienti senza temere di essere citati in giudizio. I profitti salirono alle stelle e il calendario dei vaccini infantili si ampliò rapidamente. del resto nessuna società rispondeva per gli errori, a pagare era Pantalone, lo Stato federale, e molto raramente.

Questa libertà significava anche modificare le curve nei test di sicurezza. La maggior parte delle persone pensa che i vaccini siano testati come gli altri farmaci, con controlli placebo. Ma non è così. Al contrario, i vaccini sono testati contro altri vaccini, il che oscura i risultati negativi.

“I pochi studi esistenti con placebo salino mostrano quanto il vaccino sia effettivamente dannoso e come non solo non risponda alla malattia, ma in molti casi la renda più suscettibile”, ha spiegato il dottor Humphries.

Il pasticcio poliomielite

Quando la conversazione si è spostata sulla poliomielite, uno dei maggiori successi delle campagne vaccinali, la dottoressa Humphries ha spiazzato tutti su Internet. Ha messo in discussione una delle credenze più sacre della medicina moderna: che i vaccini abbiano debellato la polio.

La verità è che la polio non è stata effettivamente eradicata. “La polio è ancora qui. La polio è ancora viva e vegeta”, ha dichiarato la dottoressa Humphries. Solo alcune manovre sui dati avrebbero fatto apparire la sua quasi totale estinzione.

Secondo Humphries, il vero cambiamento non è stato l’impatto del vaccino, ma la sua definizione.

“Oggi la poliomielite viene chiamata in modo diverso”, ha spiegato Humphries. “Mentre negli anni ’40 e ’50 i criteri di diagnosi della polio erano completamente diversi rispetto all’anno in cui è stato introdotto il vaccino. Il campo di gioco, i paletti, tutto era cambiato… Sono stati in grado di mostrare un completo calo a cascata della polio paralitica semplicemente grazie al modo in cui sono cambiate le definizioni di cosa sia la polio e di cosa possa causarla”.

Dopo l’introduzione del vaccino, i casi che sarebbero stati diagnosticati come poliomielite sono stati etichettati come sindrome di Guillain-Barré, coxsackievirus, echovirus o come avvelenamento da piombo o mercurio.

L’autrice ha inoltre evidenziato un altro fattore chiave: le tossine ambientali. L’aumento delle diagnosi di polio, ha detto, rispecchia l’uso di sostanze chimiche tossiche come il DDT.

Con la diminuzione dell’uso di pesticidi neurotossici come il DDT, l’arsenico e il piombo, sono diminuite anche le esposizioni a sostanze tossiche che imitano i sintomi della polio. Meno bambini si bagnavano in veleni che causavano danni ai nervi spinali, quindi naturalmente la paralisi è diminuita.

“La quantità di produzione di DDT rispecchiava assolutamente la diagnosi di polio”, ha spiegato la dott.ssa Humphries. Ancora oggi, ha aggiunto, “i Paesi che ancora producono DDT… sono quelli in cui si verifica la polio paralitica”.

E per quanto riguarda il poliovirus in sé? Non è così dannoso come si pensa. Humphries ha spiegato che la polio è in realtà un “commensale”, un virus che vive nella maggior parte delle persone senza causare danni.

“Il 95-99% di tutte le poliomieliti è asintomatico”. Il dottor Humphries ha descritto uno studio condotto sugli indiani Javante, dove “il 98-99% di tutte le persone analizzate… presentava prove di immunità a tutti e tre i ceppi di poliomielite”, eppure nessuno dei bambini era paralizzato. “Dicevano: “Noi non abbiamo questo problema””, ha ricordato la dottoressa.

La dottoressa Humphries ha anche citato una storia agghiacciante.

Nel 1916, un laboratorio Rockefeller di Manhattan si mise all’opera con “l’obiettivo specifico dichiarato… di cercare di creare il ceppo di polio più patologico e neuropatologico possibile”. I ricercatori iniettarono cervelli di scimmia e liquido spinale umano nelle scimmie.

La sperimentazione ebbe conseguenze devastanti. “C’è stato un grosso problema: la poliomielite è stata diffusa accidentalmente nel pubblico”, ha spiegato il dottor Humphries. “E il mondo ha vissuto la peggiore epidemia di polio mai registrata. 25% di mortalità“. L’ipotesi di diffusione della Polio del 1916 tramite laboratorio è stata seriamente discussa a livello scientifico.

In breve, Humphries ha sostenuto che la polio non è scomparsa grazie ai vaccini. È scomparsa sotto una montagna di ridefinizioni, fattori ambientali scatenanti, disastri provocati dall’uomo e molta propaganda.

Allergie alimentari

Il Dr. Humphries ha anche sollevato preoccupazioni circa un legame tra vaccini e allergie alimentari.

“È risaputo che i vaccini contenenti alluminio alterano il sistema immunitario”, “L’alluminio viene aggiunto a molti vaccini per far reagire il sistema immunitario in modo più forte. Ma quando si verifica questa reazione, il sistema immunitario può erroneamente colpire altri elementi del corpo, come le proteine alimentari.

Per esempio, se un bambino viene esposto a qualcosa come le arachidi o le uova nel periodo della vaccinazione, il sistema immunitario potrebbe erroneamente etichettare questi alimenti come minacce, portando potenzialmente a un’allergia alimentare a lungo termine”. “Questo è il paradosso dei vaccini”, ha spiegato la dott.ssa Humphries.

I vaccini possono sembrare un liquido trasparente, ma il processo che li sottende è tutt’altro che pulito. Secondo Humphries, spesso si parte da tessuti animali malati, come reni di scimmia o persino pus raschiato dalle ulcere delle mucche.

Per mantenere in vita queste cellule, i produttori utilizzano un mix di sangue animale, antibiotici e mercurio.

Perché il mercurio? Perché aiuta a uccidere i microbi che potrebbero sopravvivere al processo. Ma, come ha sottolineato la dottoressa, il mercurio è così tossico che gli unici posti in cui è considerato “sicuro” sono i vaccini, le otturazioni dentali e i siti di rifiuti tossici.

“Eppure ci va bene prendere una porzione di quella fiala e iniettarla in un bambino, un bambino di tre mesi. Come funziona?”, si è chiesta.

Nel suo libro , la dottoressa Humphries attribuisce all’acqua pulita, al miglioramento dei servizi igienici, a una migliore alimentazione e alle condizioni di vita in generale, e non ai vaccini, il merito del drastico calo delle malattie infettive.

Questo podcast causerà una marea di discussioni nel mondo scientifico e a livello popolare. Sicuramente la deresponsabilizzazione delle aziende farmaceutiche che producono vaccini non ha incentivato la ricerca per una maggiore sicurezza di questi medicamenti. Se non rispondo dei pasticci che combino, non avrò neanche nessun incentivo a non sbagliare. Questo è un punto comune a USA ed Italia che dovrebbe essere profondamente rivisto.

