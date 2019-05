Italia: partite correnti ottime a marzo, bene anche eurozona.

L’Italia chiude il mese di marzo con un ottima avanzo delle partite correnti, quindi con un flusso positivo finanziario per l’economia.

Il surplus di 4040 milairdi raggiunge un livello che non si vedeva dal 2016, ottimo anno per l’export nazionale. Il miglioramento è stato su ogni posizione: il surplus primario è stato superiore a 2,17 miliardi mentre il deficit nei servizi si è ridotto a 1,18 miliardi, ed anche il gap sul secondario è stato inferiore. Considerando l’intero trimestre il surplus si è allargato a 7,17 miliardi dai 4,58 dell’anno precedente.

Anche a livello di area euro si avverte un buon surplus della partite correnti:

Anche in questo caso vi è un aaumento del surplus, ma a fronte di un calo del surplus della bilancia commerciale. Un risultato non positivo come quello italiano , per quanto buono, e segno che qualche paese nell’Area euro “Non ha fatto i compiti”…



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐