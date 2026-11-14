Iran nelle grane: a dicembre finiscono i soldi del petrolio. Il blocco USA svuota le casse di Teheran mentre i prezzi del cibo raddoppiano

Il governo iraniano si prepara a un evento senza precedenti nella sua storia moderna: scrivere la legge di bilancio per il prossimo anno calcolando zero entrate dal petrolio. Secondo le stime della società di analisi Kpler, i flussi di cassa derivanti dalle esportazioni di greggio potrebbero azzerarsi del tutto entro la metà di dicembre, mettendo Teheran di fronte a una crisi di liquidità immediata.

Il motivo è molto concreto. Dal 25 agosto l’Iran non r caricare una sola nave iesce apetroliera, come confermato dal Tesoro degli Stati Uniti.

Il blocco navale americano, imposto il 13 aprile, ha letteralmente prosciugato le riserve che Teheran teneva in mare aperto al di fuori della zona di interdizione: si è passati da 88,8 milioni di barili a metà luglio a zero a metà ottobre. Altri 43 milioni di barili restano bloccati all’interno del perimetro pattugliato dagli Stati Uniti. Poiché gli acquirenti cinesi pagano le forniture a uno o due mesi dalla consegna, a metà dicembre il rubinetto dei dollari si chiuderà.

Il peso del greggio sui conti dello Stato.

Non si tratta di un dettaglio contabile. Il petrolio copre direttamente circa il 30% del bilancio statale iraniano, secondo gli analisti Gregory Brew (Eurasia Group) e Miad Maleki (Foundation for Defense of Democracies). Se però si calcolano anche gli introiti indiretti legati all’indotto energetico, la quota sale tra il 50% e il 60% delle entrate totali del Paese.

Anche la produzione fisica è crollata. Prima della guerra, a febbraio, l’Iran estraeva 3,59 milioni di barili al giorno; a fine ottobre la produzione era già scesa sotto i 2 milioni di barili, dimezzandosi secondo gli ultimi rapporti OPEC.

La dirigenza di Teheran, spiega Bilal Saab del centro studi Chatham House, scommette sulla paura dei suoi vicini. L’idea è resistere abbastanza a lungo da spingere Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Kuwait — terrorizzati dal caos economico regionale — a fare pressione su Washington per trovare una via d’uscita.

Donald Trump, però, non sembra avere alcuna fretta. Ha scelto di mantenere il blocco navale senza lanciare nuovi attacchi militari, sostenendo che i Paesi del Golfo preferiscano l’attuale situazione. Giovedì ha tagliato corto dichiarando che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo con l’Iran e ha rimosso il vicepresidente JD Vance dai negoziati. Si è chiuso così l’unico canale diretto, aperto da Vance con una lettera a Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, il quale aveva preteso che Washington accettasse prima le condizioni di Teheran senza cedere l’uranio arricchito.

Recessione o collasso? La tenuta dell’economia reale

Cosa succede a uno Stato quando perde metà delle sue entrate dall’oggi al domani? Gli economisti sono divisi tra chi vede una crisi di liquidità gestibile e chi teme uno scontro sociale.

Il nodo delle importazioni via terra: Secondo Miad Maleki, a dicembre l’Iran non crollerà, ma subirà uno shock di cassa. Il vero problema inizierà quando il governo non avrà più la valuta pregiata per pagare il acquisto e il trasporto delle merci che oggi importa via terra attraverso i confini limitrofi.

L’impatto sul PIL: Miad Maleki, a dicembre l’Iran non crollerà, ma subirà uno shock di cassa. I, parla di una profonda recessione causata da uno shock esterno, ma non di collasso. Nei tre mesi fino al 20 giugno, il Centro statistico iraniano ha registrato un calo del PIL totale del 10,1% su base annua, mentre l’economia non petrolifera ha perso solo il 4,6% (un settimo della contrazione subita dall’Ucraina dopo l’invasione russa).

Il sostegno silenzioso dei vicini: Lo stesso Batmanghelidj fa notare che i Paesi della regione, non potendo tollerare un’instabilità eccessiva ai propri confini, potrebbero sostenere silenziosamente l‘economia iraniana, arrivando persino ad aggirare il blocco.

Tuttavia, l’ex vicedirettore dell’Organizzazione per la pianificazione e il bilancio, Mohammad Tabibian, avverte sulle pagine del quotidiano Shargh che la semplice sopravvivenza non è una vittoria: adattarsi alle sanzioni non ne elimina i danni, ma porta la società a impoverirsi gradualmente giorno dopo giorno.

Il falso pareggio di bilancio e la tassa dell’inflazione

Il piano del funzionario del bilancio Mohammad Ghasemi per il prossimo anno promette un piccolo miracolo contabile: pagare regolarmente stipendi pubblici, pensioni e debiti statali senza farsi stampare moneta dalla Banca Centrale. Per far quadrare i conti senza i proventi del greggio, il governo punta su dazi doganali, lotta all’evasione fiscale e certificati di deposito legati al petrolio, oltre a estendere il sistema di buoni elettronici (Kalabarg) a 45 milioni di cittadini a basso reddito.

La realtà politica racconta però un’altra storia. Tra il 22 novembre e il 21 dicembre il bilancio passerà al Parlamento, che ha la solida abitudine di aumentare la spesa pubblica: l’anno scorso il governo propose un incremento del 2% e i deputati lo portarono al 30%.

Come ha spiegato con grande pragmatismo l’economista di Teheran Albert Baghzian, è inutile nascondere il deficit sotto il tappeto: quando le entrate previste non si materializzano, lo Stato finisce inevitabilmente per indebitarsi con la Banca Centrale, espandendo la base monetaria e scaricando il costo sui cittadini sotto forma di inflazione.

Il crollo del rial e l’esplosione dei prezzi alimentari

Mentre lo Stato cerca di salvare i propri bilanci sulla carta, le famiglie iraniane pagano già il conto reale. Il salario minimo è fermo a marzo e la revisione promessa per settembre dal ministro del Lavoro non è nemmeno in calendario. Nel frattempo, l’inflazione annua ad ottobre ha toccato l’88,7% e i beni alimentari di base sono più che raddoppiati da dicembre scorso, come denunciato dal deputato Hossein Samsami:

o Indicatore / Bene di consumo o Variazione o Valore registrato o Uova o +149% (da dicembre scorso) o Riso importato o +115% (da dicembre scorso) o Latte o +113% (da dicembre scorso) o Carne rossa o +104% (da dicembre scorso) o Inflazione annua (ottobre) o 88,7% o Cambio Dollaro (mercato libero) o Da 130.000 a oltre 260.000-273.000 toman

La causa diretta di questa fiammata dei prezzi è il crollo verticale del rial (e del toman, che equivale a 10 rial). Il valore del dollaro sul mercato libero è raddoppiato, passando da 130.000 a oltre 260.000 toman.

Il colpo di grazia alla valuta e ai prezzi al consumo è arrivato per mano dello stesso governo. Il 21 ottobre il ministero del Commercio ha ristretto a sole 66 categorie di merci l’accesso al tasso di cambio agevolato per gli importatori (fissato a 189.000 toman per dollaro). Chiunque importi altri beni deve ora comprare dollari sul mercato libero a 260.000 o 270.000 toman, un meccanismo che secondo Samsami aggiungerà un ulteriore 50% di inflazione nel giro di uno o due mesi.

Ancora più interessante è la rivelazione di Hossein Raghfar, economista dell’Università Alzahra di Teheran: la svalutazione della moneta è stata pianificata a tavolino. Già l’anno scorso gli uffici del bilancio avevano previsto di lasciar correre il dollaro fino a 270.000 toman per incassare più valuta locale e coprire le spese interne. Un tentativo di arginare la caduta, offrendo 10.000 dollari a ogni cittadino munito di carta d’identità lo scorso 3 ottobre, è fallito nel giro di poche settimane con il cambio arrivato a 273.000. Per Raghfar, l’80-85% dell’inflazione iraniana dipende da queste scelte di politica interna e solo il 10-15% dalla guerra.

Come sintetizza l’economista Isaac Saidian ad Al Jazeera, lo Stato può sopravvivere a questa crisi molto più a lungo dei suoi cittadini, restando a galla sui libri contabili mentre distrugge la classe media e la capacità produttiva nazionale. E nel Golfo Persico? Gli Stati arabi pagano un prezzo salato tra rotte commerciali interrotte, cieli insicuri e progetti bloccati, divisi tra il desiderio di vedere Teheran indebolita e il timore che la corda tirata da Washington finisca per spezzarsi proprio in casa loro e che siano loro a fove pagare parte dello scotto.