Giovedì 19 novembre doveva essere la vetrina trionfale dell’intelligenza artificiale a Wall Street. Anthropic ha debuttato in Borsa con la più grande operazione di raccolta mai vista per una nuova quotazione, fissando il prezzo a 83 dollari per azione e aprendo a 111,50 dollari (+34%), con un passaggio rapido vicino a 115 dollari che proiettava la valutazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. Ovviamente era una valutazione tutta sui generis, basata su una percentuale minima della società e su tanta speculazione e voglia di “Pump and dump”, comprare per vendere immediatamente e portare a casa la pagnotta.

Come era da attendersi, la festa è durata poco. Già dopo pochi minuti sono scattate le prese di beneficio e il titolo ha chiuso la giornata a 97,17 dollari — sopra il prezzo iniziale del 17%, ma sotto l’apertura del 13% — per poi muoversi nel dopoborsa intorno ai 90-92 dollari. Alla fine molti sono entrati, ma molti sono usciti.

Ancora più significativo è stato il contesto generale. L‘S&P 500 ha perso il 2% (sesto ribasso consecutivo, peggior serie dall’aprile 2024) bruciando circa 1.300 miliardi di dollari di valore in una sola seduta, mentre il Dow Jones è sceso sotto 50.000 punti per la prima volta da giugno e il Nasdaq ha girato da un rialzo oltre il 2% a un calo del 2,25%. Insomma, la grande vetrina dell’AI ha coinciso con una giornata pesante per quasi tutti i settori.

Comprare all’apertura e vendere subito: la fotografia dei piccoli investitori

I numeri diffusi da Vanda Research mostrano che i piccoli investitori hanno scambiato 772 milioni di dollari di azioni Anthropic al debutto, un record per la società di analisi dal 2012, superiore ai 669 milioni registrati da SpaceX a giugno.

Tuttavia, il saldo netto degli acquisti retail si è fermato a circa 60 milioni di dollari (contro i 118 milioni di SpaceX e i 92 milioni di Coinbase nel 2021), molto sotto i 250 milioni che si ipotizzavano guardando ai contratti derivati su Hyperliquid, dove peraltro avevano già scambiato 1,75 miliardi di dollari nella giornata.

Presa di profitto rapida: al retail era stata riservata circa il 15% dell’offerta (intorno ai 12 miliardi di dollari a 83 dollari), una quota ampia rispetto al solito. Con un balzo immediato del 34% all’apertura, molti hanno preferito incassare subito.

al retail era stata riservata circa il dell’offerta (intorno ai a 83 dollari), una quota ampia rispetto al solito. Con un balzo immediato del all’apertura, molti hanno preferito incassare subito. Meno spinta rispetto ad altri casi: la settimana prima, dopo la notizia legata all’uscita/dimissioni di Jensen Huang da NVIDIA , il retail aveva messo 111 milioni in mezz’ora e 1,3 miliardi in tre giorni. Stavolta la benzina è sembrata più corta.

la settimana prima, dopo la notizia legata all’uscita/dimissioni di Jensen Huang da , il retail aveva messo in mezz’ora e in tre giorni. Stavolta la benzina è sembrata più corta. Flottante ristretto: valutare un colosso quando la quota effettivamente quotata pesa solo il 7,49% del totale rende il prezzo più sensibile alle oscillazioni e alle manovre di breve periodo che a una valutazione solida.

Perché è sceso tutto il resto: chip, consumi e meccanismi di mercato

La giornata si è complicata a metà seduta quando la società Hunterbrook ha diffuso un report ribassista su AMD, accusandola di aver fornito aggiornamenti firmware a soggetti in black list americane e richiamando vicende già note su NVIDIA. Nonostante la smentita di AMD, il titolo è sceso bruscamente (oltre il 7,7%, con punte oltre il 9%), trascinando giù i semiconduttori.

A pesare sul listino non è stato però solo il comparto tecnologico. Tutti gli undici settori dell’S&P 500 hanno chiuso in rosso, compresi i consumi non essenziali (con il titolo Williams-Sonoma , una società che produce articoli per la casa, sotto pressione dopo conti trimestrali deludenti sulle vendite), mentre oro, rame e criptovalute hanno ceduto terreno in una fase di maggiore prudenza e di drenaggio di liquidità legato a una raccolta complessiva dell’IPO oltre i 100 miliardi di dollari considerando il vendor placement.

Quando i mercati si muovono così velocemente, entrano in gioco anche i meccanismi automatici: fondi che riducono il rischio, prodotti a leva che devono vendere a fine seduta quando il mercato scende (con stime intorno ai 22-23 miliardi di dollari di vendite meccaniche a chiusura) e l’avvicinarsi della scadenza mensile delle opzioni del 20 novembre, che rende le escursioni ancora più brusche. Purtoppo il robot trading rende tutto il mercato più instabile e volatile, accentuando cadute e crescite.

Cosa significa per il vero investimento?

Al di là delle schermaglie tra grandi fondi e piccoli speculatori, episodi come questo ricordano due cose concrete. La prima è che i mercati finanziari non sono un distributore automatico di ricchezza: quando l’euforia iniziale si scontra con valutazioni tirate e con una rotazione verso asset più cauti, chi entra tardi rischia di pagare il conto. Chi ieri ha comprato ai massimi è riuscito a realizzare una forte perdita nell’arco di una sola giornata e deve sperare nel futuro.

La seconda riguarda l’economia reale. Un mercato azionario nervoso, con volatilità in rialzo (il VIX vicino a 28) e segnali di rallentamento anche su alcuni consumi discrezionali, rende più costoso e selettivo il finanziamento e irrigidisce il clima per imprese e famiglie. I segnali non sono positivi per il mercato azionario e una volatilità così alta lascia prevedere momenti non semplici.

Nei prossimi giorni capiremo se la scossa del 19 novembre è stata solo un inciampo di percorso o il segnale di una fase più fredda per l’intero ciclo dell’intelligenza artificiale.