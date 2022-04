Ioannidis: dovremmo dichiarare la fine della Pandemia e andare avanti

John Ioannidis, un professore di medicina, di epidemiologia e salute della popolazione e di statistica e di scienza dei dati biomedici all’Università di Stanford, lodato per il campione di medicina basata sulle prove, è stato aspramente criticato negli ultimi due anni. La ragione per cui è finito sotto tiro è per aver messo in discussione l’ortodossia dei lockdown, obblighi vaccinali divisivi e altre misure restrittive per gestire la pandemia. Ora Ioannidis susciterà altre polemiche con un nuovo commento pubblicato sull’European Journal of Clinicial Investigation in cui sostiene che è tempo di dichiarare la fine della pandemia COVID-19.

Scrive “Questo non significa che il problema sia inopportunamente minimizzato o dimenticato, ma che le nostre comunità vanno avanti con la vita“.

“La preparazione alla pandemia dovrebbe essere attentamente pensata e pre-organizzata, ma non dovrebbe interrompere la vita”.

Mentre Ioannidis riconosce che non ci sono definizioni quantitative per la fine di una pandemia come la COVID-19, egli sostiene che la quantità di immunità ora presente in tutto il mondo supera la soglia necessaria per dichiarare la SARS-CoV-2, il virus che causa la COVID-19, endemica – costantemente presente ma non un’emergenza di salute pubblica.

“Entro la fine del 2021, probabilmente il 73-81% della popolazione mondiale era stato vaccinato, infettato o entrambi”, dice. Sacche di bassa immunità, come nei luoghi che hanno perseguito politiche zero-COVID e/o con accesso limitato a vaccini efficaci, possono persistere, causando focolai regionali, ma probabilmente non vedremo mai più COVID-19 innescare un’emergenza globale.

Dichiarare conclusa la fase pandemica di COVID-19 significa comprendere e accettare una nuova “normalità”.

“Una diminuzione dei decessi da COVID-19 per tornare ai livelli tipici dell’influenza stagionale potrebbe non avvenire necessariamente nel 2022 o anche oltre”, avverte Ioannidis. “Con una popolazione globale che invecchia sempre di più, la “normalità” potrebbe ancora corrispondere a un numero maggiore di morti… Questo non dovrebbe essere scambiato come una fase pandemica continua“.

Uscire dalla pandemia richiede anche un cambiamento mentale diffuso. Questo significa concentrarsi di più su indicatori come i ricoveri in terapia intensiva per guidare la politica, piuttosto che solo sulle infezioni.

“Se la percezione del rischio si concentra sul numero di casi documentati, la percezione spuria delle situazioni di emergenza può essere difficile da sedare”, scrive Ioannidis.

Dichiarare la fine della fase pandemica di COVID-19 ha dei vantaggi, dice Ioannidis. Per esempio, potrebbe consentire alle organizzazioni di salute pubblica di concentrare il loro tempo e denaro su problemi di salute globale più urgenti, come la cattiva alimentazione e la fame, che collettivamente causano la morte di 9 milioni di persone ogni anno, compresi 3,1 milioni di bambini. Per fare un confronto, almeno 6,2 milioni di persone sono morte a causa della COVID-19 negli ultimi due anni, la stragrande maggioranza sopra i 65 anni. Accettare l’endemicità e ridurre le restrizioni e le interruzioni della società permetterebbe anche alle economie di stabilizzarsi più rapidamente, alleviando le difficoltà, attenuando l’inflazione e riducendo la disuguaglianza globale. Infine, superare la pandemia potrebbe alleviare alcune delle divisioni politiche che hanno disgregato le società di tutto il mondo.

Cosa frena dal dichiarare finita la pandemia? L’enorme potere che è stato delegato a minoranza di tecnocrati, non eletti e spesso impreparati, che per mesi hanno avuto un potere quasi assoluto su molte nazioni. Il potere è una droga potentissima e si va subito in crisi di astinenza, soprattutto quando si è delle emerite nullità.



