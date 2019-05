Intervista settimanale a Fabio Lugano. Tema della giornata i motivi delle dimissioni della May, cioè orrida quarta proposta, ed i consigli per il voto. In questo caso il suggerimento è per ANTONIO MARIA RINALDI nel Centro Italia e MARCO ZANNI nel Nord Ovest.

Buon ascolto



