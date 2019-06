Intellettuali di tutto il mondo, svegliatevi!

Gira, on line, un appello dal pomposo titolo “Intellettuali di tutto il mondo, unitevi!” che riecheggia il celebre grido di battaglia del Manifesto di Marx declinandolo in chiave intellettuale, appunto, forse perché quella proletaria è defunta del tutto. E tuttavia, a leggerlo bene, l’appello, se ne ricava l’impressione che – se i proletari sono morti – anche l’intellighenzia (la nostra in particolare) non si sente tanto bene. Aldilà delle dotte citazioni, il nocciolo duro di questa sorta di tazebao del terzo millennio è il richiamo a una cultura che sia in grado di considerare l’uomo come fine e non come mezzo. L’evocazione del celebre, e celebrato, pilastro portante dell’etica kantiana si accompagna, poi, a una livorosa presa di distanza dall’attuale compagine governativa e in particolar modo dalla sua componente leghista e salviniana. Definita, quest’ultima, come la peggiore delle destre, razzista e violenta, e tale da mettere in discussione le grandi conquiste culturali del secondo dopoguerra: la cooperazione internazionale, la democrazia, l’integrazione, la tolleranza. Quindi, conclude il documento, gli intellettuali devono “mettersi insieme” per far riconquistare agli studenti il senso profondo della parola “uomo”, la sua dignità e il suo valore in quanto prioritari e centrali in ogni ambito: politico, economico, culturale e sociale.