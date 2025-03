India: la domanda d’energia è cresciuta del 8,5% con picchi estivi elevatissimi

Secondo gli esperti del settore, quest’estate le ondate di calore dovrebbero far aumentare la domanda di energia elettrica di picco in India del 9-10%. Un problema per la rete del sub-continente

Nel 2024, la domanda di picco di elettricità in India è aumentata a maggio oltre le previsioni a causa delle intense ondate di calore, e la domanda di picco ha superato i 250 gigawatt (GW) alla fine di maggio.

La domanda di energia elettrica in India ha raggiunto livelli record nei mesi di maggio e giugno dello scorso anno, poiché un numero maggiore di consumatori utilizza l’elettricità per il raffreddamento durante le ondate di calore.

Secondo gli analisti, le ondate di calore più frequenti e più intense stanno facendo aumentare la domanda di raffreddamento e di aria condizionata, che è destinata a crescere in India con l’aumento della classe media.

“L’India deve ora prepararsi a ondate di calore prolungate e a un picco di crescita della domanda di elettricità del 9-10%”, ha dichiarato all’ Economic Times Disha Agarwal, Senior Programme Lead – Renewables, presso il think tank indiano Council on Energy, Environment and Water, commentando l’estate del 2025.

“Tuttavia, la nostra analisi mostra che questo picco di domanda durerà solo per un breve periodo”, ha aggiunto l’analista.

L’anno scorso, l’India ha registrato una forte crescita dei picchi di carico dell’elettricità, grazie alla crescita economica e all’aumento dell’utilizzo della corrente alternata, come ha dichiarato l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) in un rapporto sulle tendenze dell’elettricità globale.

Dopo un aumento dell’8,3% nel 2023, la domanda di elettricità in India è cresciuta di un altro 5,8% nel 2024, grazie alla robusta crescita economica. Mentre il consumo di elettricità è aumentato di un robusto 8,5% durante la prima metà dell’anno a causa di intense e lunghe ondate di calore, la seconda metà ha visto una crescita più contenuta della domanda grazie a un clima più mite, secondo l’AIE.

Il carico di picco dell’elettricità in India è passato da 148 GW nel 2014 a 250 GW nel 2024, con un aumento del 68% nel decennio, a causa della rapida espansione dell’industria, dello sviluppo dell’agricoltura, del miglioramento dell’accesso all’elettricità e dell’aumento dell’uso dell’aria condizionata e degli elettrodomestici nei settori residenziale e commerciale. Questo ovviamente viene a creare dei grossi problemi, perché la capacità di generazione deve essere in grado di far fronte a dei picchi elevati.

“Sebbene le buone interconnessioni tra gli Stati e il funzionamento delle centrali termiche consentano alle aziende indiane di coprire la domanda in termini energetici durante tutto l’anno, il rapido aumento dei picchi di carico annuali rappresenta una sfida importante per la rete elettrica e le autorità nazionali”, ha osservato l’AIE.

In futuro, si prevede che la domanda di elettricità in India crescerà in media del 6,3% all’anno dal 2025 al 2027. Secondo l’AIE, l’aumento del possesso di condizionatori d’aria continuerà a sostenere la crescita della domanda di elettricità.