Il vertice di Shenzhen: Trump, Xi e Putin a confronto. Cosa resterà quando si spegneranno i riflettori?

Tre uomini che controllano l’arsenale atomico del pianeta e le leve del commercio globale si troveranno seduti allo stesso tavolo a Shenzhen, a margine del vertice APEC. Un formato trilaterale inedito tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin che rievoca immediatamente i fantasmi di una nuova Yalta.

L’Europa e l’Ucraina non sono nemmeno state invitate come comparse. Tuttavia, dietro la scenografia maestosa di un vertice che promette di riscrivere gli equilibri del mondo, la realtà materiale racconta una storia assai diversa: non siamo di fronte alla nascita di un nuovo ordine mondiale, ma alla gestione provvisoria di un disordine ingestibile.

Tre leader, tre agende incompatibili

I protagonisti arrivano in Cina con bisogni urgenti, ma del tutto divergenti.

Donald Trump deve incassare un successo d’immagine per uso interno, reduce dalla recente sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Il presidente statunitense punta a rilanciare il tema del disarmo nucleare, cercando di trascinare Pechino in un nuovo accordo strategico dopo la decadenza del trattato New START, che coinvolgeva solo i russi.

Pechino non ha alcuna intenzione di farsi legare le mani su un arsenale atomico che sta ancora espandendo per colmare il divario con Washington e Mosca. La vera priorità di Xi Jinping è la sicurezza energetica: la guerra contro l’Iran e il blocco dello Stretto di Hormuz stanno strangolando le forniture petrolifere necessarie all’industria cinese.

Vladimir Putin, da parte sua, ha già vinto sul piano simbolico prima ancora di atterrare: sedersi alla pari con Stati Uniti e Cina cancella definitivamente ogni pretesa occidentale di isolamento diplomatico della Russia. Inoltre la Russia, potenza nucleaare, ma non industriale né economica, viene ammessa alla pari dagli altri due paesi.

Il grande tabù ucraino

Chi si aspetta una svolta decisiva sulla guerra in Ucraina resterà deluso. Nonostante i tentativi del Cremlino di inserire il conflitto nell’agenda ufficiale, la Casa Bianca ha chiarito che il tema non sarà oggetto di trattativa trilaterale. Washington preferisce gestire il dossier attraverso canali diretti bilaterali, come dimostrano le recenti missioni di Witkoff e Kushner.

Pechino considera la guerra un pantano europeo da cui tenersi a debita distanza diplomatica, pur continuando a fare affari. Mosca non ha fretta di cedere terreno al tavolo dei negoziati finché mantiene l’iniziativa militare e incassa le aperture pragmatiche di Trump, che ha già allentato le restrizioni sul gasolio russo per calmierare i prezzi alla pompa negli Stati Uniti.

L’Ucraina rischia così di subire l’esito peggiore: non un accordo di pace solido, ma un congelamento imposto dai grandi player energetici e militari, senza alcuna garanzia strutturale per la sicurezza del continente europeo. Del resto gli europei non sono in grado, almeno ancora, di condurre una trattativa equilibrata cin Mosca. Per cui gli ucraini continueranno a combattere, almeno sino a che le trattative trilaterali, ma con l’Ucraina, avranno uno sbocco.

Leader Obiettivo dichiarato Obiettivo reale non detto Rischio principale Donald Trump Nuovo trattato nucleare trilaterale Abbassare l’inflazione e sbloccare Hormuz Uscire a mani vuote di fronte a due rivali navigati Xi Jinping Stabilità commerciale e pace in Medio Oriente Riaprire le rotte del greggio ed evitare dazi tech Essere vincolato a impegni sul disarmo Vladimir Putin Riconoscimento dello status di superpotenza Consolidare i vantaggi territoriali ed energetici Nuove pressioni se fallisce il dialogo bilaterale

La vera partita: idrocarburi, dazi e microchip

Se i grandi trattati nucleari e la pace in Ucraina resteranno sulla carta, dove si concentreranno i risultati tangibili? La risposta si trova nell’economia reale.

La crisi nello Stretto di Hormuz: la chiusura del passaggio marittimo danneggia direttamente sia le fabbriche cinesi sia il consumatore americano. L’interesse comune di Washington e Pechino è trovare una soluzione con Teheran che riapra le rotte petrolifere e raffreddi le quotazioni del greggio.

la chiusura del passaggio marittimo danneggia direttamente sia le fabbriche cinesi sia il consumatore americano. L’interesse comune di Washington e Pechino è trovare una soluzione con Teheran che riapra le rotte petrolifere e raffreddi le quotazioni del greggio. La tregua sui dazi: con l’accordo provvisorio sulle tariffe in scadenza a gennaio, né Washington né Pechino possono permettersi una nuova fiammata protezionistica. Il congelamento delle restrizioni cinesi sull’export di terre rare serve proprio a comprare tempo.

con l’accordo provvisorio sulle tariffe in scadenza a gennaio, né Washington né Pechino possono permettersi una nuova fiammata protezionistica. Il congelamento delle restrizioni cinesi sull’export di terre rare serve proprio a comprare tempo. I controlli tecnologici: il recente scandalo di spionaggio legato a Nvidia ha inasprito i toni, ma i vincoli americani sui semiconduttori avanzati non sono sul tavolo. Si cercheranno solo canali di emergenza per evitare incidenti informatici incontrollati legati all’intelligenza artificiale.

Il verdetto: fumo diplomatico e pragmatismo cinico

Il vertice di Shenzhen produrrà foto storiche e dichiarazioni d’intenti altisonanti. I tre leader riaffermeranno che una guerra nucleare non può essere vinta e si impegneranno a tenere aperti i canali di comunicazione militare.

Non nascerà nessuna “nuova Yalta” capace di ridisegnare i confini del globo con un tratto di penna. Si tratterà piuttosto di una tregua tattica tra potenze che hanno bisogno di rifiatare sul fronte economico, lasciando le questioni strategiche irrisolte. Il vero lavoro inizierà e proseguirà nell’ombra, attraverso le delegazioni di sherpa che stanno già lavorando e lavoreranno anche dopo ml’incontro. Quest’attività potrebbe portare a risultati anche settimane dopo l’incontro.

La nota più amara, ancora una volta, riguarda i governi europei: ridotti a spettatori ansiosi di decisioni prese sopra la loro testa, mentre continuano a pagare il conto più salato di sanzioni, inflazione energetica e deindustrializzazione. Del resto quando si affidano le trattative con la Russia a Kaja Kallas non si può ottenere un diverso risultato.