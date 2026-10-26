Il Sole si è spento e poi riacceso: un antico testo cinese svela la verità sul clima terrestre e sulla frenata del nostro pianeta

Un’eclissi totale di Sole avvenuta oltre 2.700 anni fa sta riscrivendo le certezze su come ruota la Terra e sui cicli che regolano il nostro clima. Grazie alla correzione di una svista geografica di appena otto chilometri, un gruppo internazionale di scienziati ha ricostruito con precisione l’oscuramento solare registrato in Cina nel 709 avanti Cristo. Il risultato conferma che il nostro pianeta sta progressivamente rallentando la sua corsa e che il Sole, da solo, attraversa fasi di sonno profondo e improvvisi risvegli magnetici.

Per rispondere subito alle domande centrali: l’evento si è verificato esattamente il 17 luglio del 709 a.C.. La sua eccezionalità risiede in due primati assoluti. Si tratta della più antica testimonianza scritta di un’eclissi solare totale databile con certezza matematica e contiene quella che molti studiosi considerano la prima descrizione nella storia umana della corona solare, ovvero l’atmosfera esterna della nostra stella.

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Astrophysical Journal Letters e guidato da Hisashi Hayakawa dell’Università di Nagoya, unisce astrofisica moderna e archeologia. Gli scribi della corte del ducato di Lu annotarono negli Annali delle primavere e degli autunni che quel giorno di luglio il Sole fu completamente divorato dall’ombra. Sette secoli più tardi, nel Libro degli Han (Hanshu), fu aggiunta una nota cruciale tramandata dagli archivi antichi: il Sole oscurato appariva “completamente giallo sopra e sotto“.

Fino a poco tempo fa, però, i calcoli dei computer moderni smentivano gli antichi cronisti. Simulando la rotazione terrestre del passato, l’ombra totale dell’eclissi non sarebbe dovuta passare sopra Qufu, la capitale del ducato di Lu. Sembrava l’ennesima esagerazione letteraria del mondo antico, finché gli storici non hanno controllato gli scavi archeologici sul campo.

I calcoli precedenti si basavano sulle coordinate della città moderna, dimenticando che l’antica capitale sorgeva a otto chilometri di distanza. Spostando il punto di osservazione sulla mappa, il modello astronomico è andato a posto all’istante.

Questa correzione millimetrica ha permesso di estrarre tre dati scientifici di enorme rilievo:

La frenata della Terra: il nostro pianeta non gira come un orologio svizzero, ma rallenta a causa dell’attrito delle maree oceaniche provocate dalla Luna. Nel 709 a.C. la Terra ruotava più velocemente di oggi e le giornate erano leggermente più corte, con uno scarto temporale accumulato calcolato tra 20.264 e 21.204 secondi.

il nostro pianeta non gira come un orologio svizzero, ma rallenta a causa dell’attrito delle maree oceaniche provocate dalla Luna. calcolato tra 20.264 e 21.204 secondi. Il risveglio magnetico del Sole: la luce gialla vista sopra e sotto il disco nero descrive una corona solare estesa e strutturata, tipica di una stella in piena attività magnetica.

la luce gialla vista sopra e sotto il disco nero descrive una corona solare estesa e strutturata, tipica di una stella in piena attività magnetica. La fine di un’era fredda: l’eclissi cade subito dopo il “Grande minimo di Omero” (808-717 a.C.), un lungo periodo in cui il Sole aveva quasi smesso di produrre macchie solari, raffreddando l’atmosfera terrestre. Quindi il clima è stato nel tempo fortemente influenzato dall’attività solare.

Per capire il peso di questi numeri, basta osservare come gli scienziati incrociano i dati storici con quelli naturali:

Elemento analizzato Dato storico (709 a.C.) Implicazione fisica ed economica Posizione di Qufu Errore corretto di 8 km grazie agli scavi Calibrazione esatta dei satelliti e del tempo astronomico ($\Delta T$) Forma della corona “Gialla sopra e sotto” (Libro degli Han) Conferma che il Sole era tornato attivo al picco del ciclo di 11 anni Radiocarbonio ($^{14}\text{C}$) Anelli degli alberi millenari Prova indipendente che i raggi cosmici variano col magnetismo solare

Perché gli imperatori cinesi pagavano schiere di astronomi per fissare il cielo? Non per puro amore della scienza, ma per calcolare il rischio politico. Nell’antica Cina vigeva l’omenologia: un’eclissi o un’aurora boreale erano lette come avvisi celesti della cattiva condotta del sovrano. Se il cielo si oscurava, il potere vacillava, i raccolti potevano fallire per le crisi climatiche associate e le rivolte contadine bussavano alle porte del palazzo.

Una tempesta solare potente, simile a quelle che seguono il risveglio da un grande minimo, oggi metterebbe fuori uso le reti elettriche nazionali, i trasformatori ad alta tensione, i cavi sottomarini e la rete GPS da cui dipendono la logistica globale e le transazioni finanziarie. Invece di deindustrializzare il continente con regolamentazioni punitive, gli Stati farebbero bene a investire spesa pubblica produttiva per schermare le infrastrutture strategiche e le reti energetiche. Gli antichi funzionari cinesi scrutavano il Sole per salvare il trono e i granai; i nostri governanti farebbero bene a studiarlo per salvare le filiere industriali.