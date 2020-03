IL PRINCIPE CARLO D’INGHILTERRA HA IL CORONAVIRUS

La notizia del giorno sul COVID-19 del giorno viene dal Regno Unito. Skynews UK ha appena annunciato che il principe Carlo, figlio della regina Elisabetta e successore al trono, è positivo al Coronavirus. I suoi sintomi sono per ora moderati, è in isolamento e la moglie Camilla Parker Bowles, non è risultata positiva. Non si sa chi potrebbe averlo infettato e questo quindi lascia il dubbio che negli ambienti reali vi sia un portatore sano infetto.

Quindi possiamo farci due domande:

quanto è diffuso nelle classi dirigenti il Coronavirus, dato che, in giro per il mondo, vi sono un buon numero di VIP che sono infetti o che sono stati costretti a fare il test;

quanto è diffuso il virus nel Regno Unito, se è giunto fino all’erede al trono.

Comunque auguri di pronta guarigione!

Nel frattempo al parlamento di Westminister si tiene normalmente la discussione sul tema del Coronavirus, mentre in Italia c’è un forte timore del governo a confortarsi sul tema.



