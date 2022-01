Il primo QE “Verde” di una banca centrale è un fallimento

La Bank of England, è diventata nel novembre 2021 la prima banca centrale ad adottare criteri ecologici per l’acquisto di obbligazioni societarie nell’ambito di programmi di QE, di espansione monetaria, ma uno studio mostra come questo processo sia stato un fallimento.

La Banca d’Inghilterra ha pubblicato a novembre il suo piano per rendere più ecologico il suo Corporate Bond Purchase Scheme (CBPS), con l’obiettivo di “sostenere una transizione ordinata dell’intera economia verso lo zero netto, subordinatamente al mantenimento del suo scopo primario di politica monetaria, alla protezione del denaro pubblico e alla base di qualsiasi aggiustamenti su metriche solide e comprovate”.

“Il nostro approccio sarà coerente con l’obiettivo di ridurre del 25% l’intensità di carbonio del portafoglio CBPS entro il 2025, sulla strada del pieno allineamento con lo zero netto entro il 2050”, ha affermato la banca a novembre.

Nell’ambito del portafoglio di allentamento quantitativo “Verde”, “Gli emittenti con qualsiasi attività di estrazione di carbone non sono ammissibili. Anche gli emittenti che utilizzano carbone termico nelle loro attività non sono ammissibili a meno che non soddisfino criteri rigorosi relativi a: eliminazione dell’attività esistente in linea con percorsi basati sulla scienza; ridurre le emissioni nel tempo; e fornitura di energia rinnovabile”, afferma la Banca d’Inghilterra.

Tuttavia, uno studio pubblicato venerdì dalla SOAS University di Londra ha rilevato questo della Bank of England non ridurrà significativamente la Weighted Average Carbon Intensity (WACI) del portafoglio CBPS. Questa intensità di carbonio, affermano gli autori dello studio, sarebbe ridotta solo del 7% entro il 2025, rispetto all’obiettivo del 25% della banca.

Secondo lo studio, “l’approccio adottato dalla banca per rendere più verde il CBPS manca di ambizione” , nonostante l’impegno teorico preso dalla Bank of England.

L’emissione di carbonio potrebbe essere ridotta ulteriormente riducendo la quota di acquisto di obbligazioni nelle industrie ad alta intensità di carbonio, suggeriscono gli autori dello studio.

“L’emergenza climatica non può essere affrontata attraverso politiche economiche che si limitano ad agire ai margini. Una forte riduzione delle emissioni richiede cambiamenti audaci nella progettazione delle politiche economiche e l’attuazione di misure senza precedenti che trasformeranno la struttura dei nostri sistemi finanziari”, afferma lo studio.

Peccato che, magari, le aziende ad alta intensità di carbonio siano strategiche per il sistema industriale britannico: pensiamo ad esempio alle acciaierie, ai grandi cantieri navali, anche con uso militare. Purtroppo non si possono conseguire più obiettivi con la stessa politica monetaria, anzi una seria domanda dovrebbe essere se questi obiettivi debbano o meno essere raggiunti con una politica che dovrebbe avere, come scopo, quello di stabilizzare l’economia e di favorire una crescita costante. Purtroppo si fa troppa confusione fra politica monetaria e politica fiscale soprattutto quando i singoli stati non hanno il coraggio di perseguire il secondo strumento.



