IL NUOVO FASCISMO È L’ANTIFASCISMO (di Marco Santero)

L’analisi filosofica di Fusaro che rilancio con piacere è devastante nella sua chiarezza, in tanti articoli ho spiegato anch’io che viviamo immersi in un pensiero UNICO DITTATORIALE da decenni.

IL METODO SCIENTIFICO, che SI BASA SUL DUBBIO e sulla verifica scientifica di ogni teoria emerga in qualunque contesto, E’ STATO DA DECENNI ELIMINATO DA QUESTA FEDE TALEBANA NEL NEOLIBERISMO CHE HA INGABBIATO IL LIBERO PENSIERO, IN TUTTI I CAMPI, DALL’ECONOMIA ALLA SALUTE (protocolli di prevenzione-cura rigidissimi e per i medici con la schiena dritta che esprimono dubbi e cautele = radiazione dall’albo come ai tempi della santa inquisizione).

In particolare è odioso sentir tacciare di populismo e NAZIONALISMO = FASCISMO tutti coloro che non accettano più i meccanismi ANTIDEMOCRATICI, PREDATORI E DISUMANI che muovono la gestione della UE, della speculazione finanziaria e della globalizzazione, che tra l’altro, con questa circolazione psicotica di merci e persone, senza regole e regole di buon senso, ci ha esposti tutti alle conseguenze del Coronavirus che sta emergendo con forza nel nostro paese ed è facilissimo capire che, grazie al FASCISMO CULTURALE DI CUI QUESTO GOVERNO E’ PERMEATO, in breve saremo nella CACCA in apnea:

Mi spiego meglio: per i 55 italiani che rientravano (senza sintomi al rientro) è stata giustamente allestita l’area di quarantena in una caserma di Roma, ma per le migliaia di cinesi che facendo scalo in areoporti intermedi sono rientrati dal capodanno in Cina? Non si è fatto nulla!! Un vero assurdo e criminale (per la salute pubblica) razzismo al contrario che sta mostrando i suoi effetti per ora in Lombardia, ma anche l’enorme comunità cinese toscana (la più grande in Italia in un’area densissimamente popolata) ha avuto migliaia di rientri praticamente incontrollati (misurare la temperatura per verificare se si è infetti in una patologia con 15 giorni di incubazione è semplicemente DEMENZIALE, SE NON FOSSE CRIMINALE), UNA VERA BOMBA A OROLOGERIA, MA PER I PIDDINI ROSSI (governatore e domus della sanità toscana da 20 anni) e la Saccardi (assessore, sulla carta, alla sanità in Toscana) va tutto bene e i cinesi rientrati si sottoporranno a “quarantena volontaria”??

Ma qui siamo alla neuro? Viste le misure draconiane attuate in Cina ci voleva una quarantena obbligatoria per tutti coloro che rientravano dalla Cina! PUNTO!

Questo è il frutto del Fascismo ideologico della Pseudo – Sinistra che da decenni in realtà si è venduta anima e corpo, ma soprattutto PORTAFOGLIO alla finanza speculativa e al neoliberismo e globalismo più sfrenato e l’odio verso il popolo italiano (che non li ha mai eletti direttamente al Governo, salvo l’inciucio Ulivo e seguenti con la parte più opportunista dell’ex DC) si manifesta in questo RAZZISMO AL CONTRARIO IN CUI GLI STRANIERI FANNO QUELLO CHE GLI PARE E AGLI ITALIANI CETRIOLO, CETRIOLO E FRA UN PO’ ANCHE L’OLIO DI RICINO, IN PARTICOLARE AGLI ARTIGIANI, PICCOLI E MEDI IMPRENDITORI E COMMERCIANTI, ODIATI IN MODO ASSOLUTO DAI TEMPI DI STALIN. Peccato che sono la struttura portante dell’occupazione, della produzione e del lavoro nel nostro paese, oltre che del Made in Italy che il mondo ci invidia!

L’odio verso il popolo italiano arriva fino al punto di accettare la modifica peggiorativa (per noi e salvifica per le banche tedesche decotte) del MES, la cui ratifica si avvicina sempre più e sarà il colpo finale all’Italia. Nonostante l’evidenza dei danni devastanti che creeranno questi fascisti che danno del fascista a tutti coloro che la pensano in modo diverso e TENGONO LA BARRA DEL TIMONE DEL TITANIC ITALIA DRITTA VERSO L’ICEBERG CHE ORMAI SI VEDE CHIARAMENTE.

Vi allego un’ottima sintesi che spiega come il “capitano” della nazionale italiana Conte si sia venduto la partita nel “campionato europeo” in corso e giochi SPUDORATAMENTE per la nazionale TEDESCA.

PUNTO NON RITORNO = RATIFICA MES

DI QUANTO ESPOSTO NEL VIDEO, IN PARTICOLARE, RIFLETTERE BENE, come ne ho parlato in articoli di anni fa, SU COME LA GERMANIA CON LA K.F.W. “BARA” (occultando dal bilancio federale centinaia di miliardi di Euro di debito pubblico e finanziando praticamente a tasso 0 per centinaia di miliardi le imprese tedesche, ecc., ecc.) SFRUTTANDO I CAVILLI DELLE NORMATIVE E NOI CHE DI BANCHE PUBBLICHE NE AVREMMO 4 NON FACCIAMO NULLA DA BRAVI COGL….EBETI!

Cari sinistrati mentali, IL VERO FASCISMO E’ QUELLO FINAZIARIO IN CORSO DENTRO LA UE BASATO SU UNA SPIETATA USUROCRAZIA, BASTA GUARDARE QUESTO FILE SU COME VENGONO CONSIDERATI I POPOLI EUROPEI DAI MOSTRI CHE GESTISCONO IL MES GIA’ ESISTENTE, DEGNI EREDI DI CHI GESTIVA I CAMPI DI STERMINIO TEDESCHI: