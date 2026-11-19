La domanda di raffreddamento sta superando quella di riscaldamento per la prima volta nella storia dell’energia, come ha affermato giovedì l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) nel suo “World Energy Outlook 2026”.

Il primo rapporto annuale dell’agenzia da quando la guerra in Iran ha sconvolto i mercati energetici e le previsioni ha rilevato un grande aumento nella domanda di condizionamento. «Già oggi, per la prima volta nella storia dell’energia, la domanda di raffreddamento negli edifici sta superando quella di riscaldamento», ha affermato l’AIE.

La domanda di raffreddamento è destinata ad aumentare di 1.700 terawattora (TWh) entro il 2035 secondo lo scenario di riferimento dell’agenzia, lo “Stated Policies Scenario” (STEPS). Tuttavia, nello scenario delle ondate di calore, l’aumento è superiore del 40%, ovvero 700 TWh in più di domanda aggiuntiva, con implicazioni particolarmente significative per la domanda di picco.

Sebbene il sistema energetico globale abbia finora dimostrato una notevole resilienza di fronte alla crisi di Ormuz, la peggiore interruzione dell’approvvigionamento nella storia dei mercati petroliferi, più a lungo durerà la crisi attuale, più profonde saranno le cicatrici e le conseguenze, ha affermato l’AIE. L’interruzione nelle forniture energetiche è stata comunque la peggiore nella storia recente, come esemplificato nell’immagine qui allegata fornita dal report:

È troppo presto per trarre conclusioni definitive su come cambieranno le politiche energetiche, ma «alcune conclusioni generali sono chiare, prima fra tutte una maggiore attenzione alla sicurezza energetica e all’accessibilità economica come principi guida per il processo decisionale in materia di energia», ha affermato l’agenzia.

«In molti casi, specialmente tra gli importatori di combustibili, queste preoccupazioni sono strettamente allineate con la spinta verso la transizione verso l’energia pulita».

La questione centrale del World Energy Outlook 2026 è come la crisi di Ormuz potrebbe modificare le preferenze politiche, la percezione dei rischi e il mix di combustibili e tecnologie per soddisfare il fabbisogno energetico.

Qualunque sia la strada intrapresa dal mondo, si prevede che l’aumento dei redditi e la crescita demografica stimoleranno la domanda dei servizi forniti dall’energia, tra cui la mobilità, il riscaldamento, il raffreddamento e la potenza di calcolo, ha affermato l’agenzia.

«Non vedo alcun percorso credibile che permetta al mondo dell’energia di tornare com’era prima», ha affermato il direttore esecutivo dell’AIE, Fatih Birol.

Bisogna dire che la domanda di condizionamento è anche un segno del miglioramento della condizione di tante popolazione che vivono in aree desertiche o tropicali: città intere, come Phoenix in Arizona, non potrebbero letteralmente esistere senza il condizionamento.