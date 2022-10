Il marito di Nancy Pelosi assalito in casa in California da un senzatetto con problemi mentali. Proprio le persone che i Dem proteggono…

Il marito di Nancy Pelosi, presidente della camera USA, è stato assalito nella sua abitazione a San Francisco da uno squilibrato che lo ha ferito alla testa con un martello. Ora si sta riprendendo da un intervento chirurgico d’emergenza. Pelosi, 82 anni, ha riportato la frattura del cranio e lesioni al braccio destro e alle mani, ma si prevede che si riprenderà completamente.

L’attacco ha alimentato i timori di violenza politica in vista delle elezioni di metà mandato dell’8 novembre e su questo pericolo si sono gettati i Dem. Il sospetto, David Depape, 42 anni, avrebbe chiesto di vedere la signora Pelosi. Il Presidente Biden ha definito l’attacco “spregevole” e ha denunciato un clima politico corrosivo che contribuisce alla violenza.

Però chi era, in realtà, l’assalitore? Secondo quanto scoperto da David Shellenberger, che è andato un po’ in profondità nelle indagili, Depape era, più che un esponente della destra, un malato di mente tossicodipendente che viveva in una accampamento per senzatetto nudisti. Non esattamente il ritratto di un “Proud Boy”, un esponente della destra giovanile USA.

La sua famiglia? “La sua famiglia è quella di un’attivista molto radicale”, ha detto una vicina di casa di DePape, una donna che ha fornito solo il suo nome di battesimo, Trish. “Sembrano molto di sinistra. Sono tutti impegnati nel movimento Black Lives Matter. Orgoglio gay. Ma sono molto distaccati dalla realtà. Hanno chiamato la polizia per diversi vicini, compresi noi, sostenendo che stiamo complottando contro di loro. È davvero strano vedere che sono disposti a essere così aggressivi nei confronti di qualcun altro che è anche di sinistra”.

Non a tutti i media è sfuggita la storia di DePape, fatta di uso di droghe, psicosi e mancanza di casa. La CNN ha riferito che una donna di nome Laura Hayes, che ha detto di aver lavorato con DePape 10 anni fa per la realizzazione di braccialetti di canapa, ha detto che ha vissuto in un capannone. “Parla con gli angeli”, ha detto, e le ha detto che “ci sarà un periodo difficile”.

In generale però i politici hanno proposto l’incidente come un assaltod ella destra violenta, quando, in realtà, non è che un episodio quasi comune in una città come San Francisco dove il mix di senza tetto, doghe e mancata cura delle malattie mentali sta causando una crisi sociale gravissima. Pelosi ne è stata l’ultima vittima.