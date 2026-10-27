Il grande inganno delle cannucce di carta: uno studio governativo svela che inquinano 6 volte più della plastica

Per anni ci hanno imposto di bere da tubetti di cartone che si sciolgono nella bibita dopo tre sorsi, giurando che questo piccolo sacrificio quotidiano avrebbe salvato il pianeta. Oggi, però, una ricerca ufficiale commissionata dal governo della Corea del Sud ribalta completamente questa certezza: le cannucce di carta hanno un impatto ambientale e cancerogeno fino a sei volte superiore rispetto a quelle di plastica tradizionale.

I dati emergono dallo studio intitolato Comprehensive Study on Single-Use Straws, voluto dal Ministero del Clima, dell’Energia e dell’Ambiente sudcoreano e reso pubblico dal deputato d’opposizione Kim Wi-sang. Si tratta di un’analisi scientifica rigorosa che ha valutato l’intero ciclo di vita dei prodotti, dall’estrazione delle materie prime alla produzione industriale, fino allo smaltimento finale.

I ricercatori hanno messo a confronto quattro materiali diversi su 16 categorie di danno ambientale, tra cui le emissioni di gas serra, le polveri sottili, la tossicità per l’uomo e l’acidificazione degli ecosistemi. Il risultato è un colpo durissimo per l’industria del cosiddetto marketing verde: la vecchia e demonizzata plastica convenzionale è risultata la scelta meno inquinante in ben 10 categorie su 16.

I numeri del paradosso ecologico

Per capire la portata di questo corto circuito normativo, basta osservare i moltiplicatori di danno ambientale calcolati dagli scienziati sudcoreani rispetto alla plastica normale:

Tipo di materiale Impatto cancerogeno (ciclo di vita) Impatto di acidificazione ambientale Prestazione generale nello studio Plastica convenzionale Valore base (1x) Valore base (1x) Il minore impatto in 10 categorie su 16 Plastica biodegradabile 3,34 volte superiore 1,98 volte superiore Impatto intermedio ma più alto della plastica Carta 6,33 volte superiore 2,04 volte superiore Fortemente penalizzata da collanti e processi Polietilene bio-based (Bio-PE) 16,18 volte superiore 5,90 volte superiore Il peggiore in assoluto in 10 categorie su 16

È bene fare una precisazione importante per evitare allarmismi inutili: l’impatto cancerogeno misurato dallo studio non riguarda il rischio diretto per chi beve un succo di frutta con la cannuccia. Si riferisce invece alle sostanze tossiche e alle emissioni rilasciate nell’ambiente durante tutta la filiera produttiva e di smaltimento, che finiscono poi per intossicare aria, acqua e suolo.

Ancora più sorprendente è il disastro del polietilene a base biologica (Bio-PE), ricavato da fonti vegetali come la canna da zucchero: pur essendo chimicamente identico alla plastica normale e non biodegradabile, richiede processi agricoli e di trasformazione così pesanti da generare un impatto cancerogeno oltre sedici volte superiore.

Il mito del riciclo e il danno economico

Ma perché un oggetto di carta dovrebbe inquinare più di un derivato del petrolio? La risposta sta nella realtà industriale, spesso ignorata dai regolatori.

Trattamenti chimici pesanti: per evitare che la carta si disfi istantaneamente nei liquidi, i produttori devono usare resine, rivestimenti impermeabili e adesivi chimici che appesantiscono enormemente l’impronta ecologica.

per evitare che la carta si disfi istantaneamente nei liquidi, i produttori devono usare resine, rivestimenti impermeabili e adesivi chimici che appesantiscono enormemente l’impronta ecologica. L’illusione del riciclo: sebbene la carta sia teoricamente riciclabile, le cannucce sono troppo piccole per essere separate dai macchinari negli impianti di smistamento e le colle usate impediscono il recupero della fibra.

sebbene la carta sia teoricamente riciclabile, le cannucce sono troppo piccole per essere separate dai macchinari negli impianti di smistamento e le colle usate impediscono il recupero della fibra. La fine reale dei rifiuti: le statistiche sudcoreane confermano che il 73,6% delle cannucce usate finisce direttamente negli inceneritori, mentre il restante 26,4% va in discarica, rendendo del tutto inutile la distinzione teorica tra i materiali.

Questa vicenda nasconde un enorme problema di politica economica e industriale. In nome di un’ecologia di facciata, molti governi — inclusa l’Unione europea con le sue rigide direttive sul monouso — hanno costretto il settore della ristorazione e le aziende manifatturiere a riconvertire intere linee produttive.

I bar, i ristoranti e i consumatori finali hanno pagato costi molto più alti per acquistare prodotti alternativi più cari e meno funzionali, convinti di fare il bene dell’ambiente. In realtà, questa sostituzione forzata ha solo spostato l’inquinamento dalla fase visibile a quella invisibile della produzione, gonfiando i costi operativi delle imprese senza alcun beneficio reale per la natura.

A Seul se ne sono accorti in tempo. Dopo aver annunciato il divieto della plastica nel 2021, il governo sudcoreano ha prima congelato le sanzioni e, nel 2025, ha fatto marcia indietro definitiva: oggi i locali possono fornire cannucce di qualsiasi materiale, ma solo su esplicita richiesta del cliente. Come ha sottolineato il deputato Kim Wi-sang, la vera soluzione non è imporre per legge il cambio di un materiale con un altro più costoso e dannoso, ma ridurre gli sprechi alla radice. Una lezione di pragmatismo economico che a Bruxelles farebbero bene a leggere con molta attenzione.