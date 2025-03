Il Giappone vuole espandere il nucleare sino a fornire il 20% dell’energia nazionale

A circa 14 anni dal disastro di Fukushima, il Giappone si sta preparando ad aumentare nuovamente la propria capacità di produzione di energia nucleare, con una reazione prevalentemente negativa da parte dell’opinione pubblica.

Il governo giapponese ha elaborato una revisione del piano energetico di base del Paese, eliminando la dichiarazione che prevedeva di diminuire la dipendenza dall’energia nucleare. Ciò indica l’intenzione del governo di continuare a utilizzare l’energia nucleare per alimentare il Paese.

L’incidente di Fukushima del 2011 è considerato il secondo peggior disastro nucleare dopo quello di Chornobyl del 1986. L’11 marzo 2022, un terremoto di magnitudo 9.0 ha colpito il nord del Giappone e la scossa ha provocato uno tsunami, le cui onde hanno danneggiato i generatori di riserva della centrale di Fukushima Daiichi.

Sebbene tutti e tre i reattori in funzione siano stati spenti con successo, la perdita di energia ha causato il malfunzionamento dei sistemi di raffreddamento in ciascuno di essi. L’aumento del calore residuo all’interno del nocciolo di ciascun reattore ha causato il surriscaldamento delle barre di combustibile dei reattori 1, 2 e 3 e la loro parziale fusione , con conseguente rilascio di radiazioni. Nei giorni successivi, l’accumulo di idrogeno gassoso in pressione ha provocato tre esplosioni che hanno fatto temere una fuoriuscita di radiazioni e l’evacuazione di decine di migliaia di persone nel raggio di 30 km dall’impianto.

L’incidente ha provocato una diffusa sfiducia nei confronti dell’energia nucleare in Giappone, che ha spinto il governo a fermare lo sviluppo dell’energia nucleare e a introdurre obiettivi per ridurre la dipendenza del Paese dall’energia nucleare. Tuttavia, all’inizio di febbraio, il Ministero giapponese dell’Economia, del Commercio e dell’Industria ha pubblicato una bozza di revisione del piano energetico nazionale di base, eliminando la dichiarazione sui piani di abbandono dell’energia nucleare.

Più tardi, nel corso del mese, il Gabinetto ha approvato la revisione del Settimo piano strategico per l’energia.

Il nuovo piano afferma che il Giappone dovrebbe utilizzare il più possibile le energie rinnovabili e l’energia nucleare per decarbonizzare l’economia. Il piano prevede inoltre che l’energia nucleare contribuisca per circa il 20% alla produzione di energia entro il 2040 .

Prima del 2011, i 54 reattori giapponesi fornivano circa il 30% dell’elettricità del Paese. Tuttavia, in seguito all’incidente, questa cifra è diminuita in modo significativo, poiché il governo ha interrotto la produzione. Da allora le attività sono state rinnovate in 14 reattori e l’energia nucleare fornisce ora meno del 10% dell’elettricità del Giappone.

Il piano afferma: “L’energia nucleare ha una produzione di energia estremamente elevata rispetto alla quantità di combustibile immesso e, in quanto fonte di energia quasi domestica che può mantenere la produzione di energia per diversi anni utilizzando solo combustibile domestico, è una fonte di energia altamente autonoma con un’eccellente fornitura stabile e autosufficienza tecnologica, e ha un livello di costo paragonabile ad altre fonti di energia e con poche fluttuazioni”. Inoltre, “si tratta di una fonte di energia decarbonizzata che può generare energia in modo stabile e con una produzione costante, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche”.

Il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria aggiunge: “Per utilizzare l’energia nucleare come fonte di energia decarbonizzata, lavoreremo per sviluppare e installare reattori innovativi di nuova generazione che incorporino nuovi meccanismi di sicurezza, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dell’energia nucleare”. Per garantire un mix equilibrato di approvvigionamento energetico, lavoreremo per assicurare che gli operatori che hanno centrali nucleari dismesse siano in grado di sostituire le loro centrali nucleari esistenti con reattori innovativi di nuova generazione”.

Per raggiungere gli obiettivi del governo in materia di energia pulita, secondo gli esperti devono entrare in funzione 33 reattori. Il governo dovrebbe riaprire alcuni degli impianti nucleari esistenti, riadattandoli con tecnologie moderne. Tuttavia, le diffuse obiezioni dei residenti nei pressi dei siti e i controlli di sicurezza approfonditi rallenteranno probabilmente il ritmo di ripresa delle attività degli impianti.

Daishiro Yamagiwa, un deputato che ha fatto parte di un comitato consultivo del governo sul piano energetico, ha dichiarato : “Il problema più difficile è che ogni centrale nucleare si trova in una posizione diversa e avrà bisogno di un protocollo di sicurezza e di infrastrutture proprie”. Yamagiwa ha aggiunto: “Dobbiamo controllare attentamente ognuna di esse. Ci vuole ancora tempo”.

I gruppi ambientalisti sono preoccupati per la potenziale riapertura degli impianti nucleari giapponesi ormai obsoleti. Aileen Smith, direttore esecutivo del gruppo Green Action, con sede a Kyoto, ha spiegato : “Non è nelle centrali nucleari che il governo giapponese dovrebbe investire i suoi soldi… Molti impianti nucleari sono vecchi e la tecnologia che usano è ancora più vecchia. I costi di ammodernamento sono elevati, quindi anche il funzionamento degli impianti esistenti non è più commercialmente conveniente”.

A differenza di molti altri Paesi che utilizzano l’energia nucleare, il Giappone è vulnerabile a forti terremoti, il che ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza dei reattori nucleari vecchi e nuovi. Gli attivisti sostengono che il riavvio dei vecchi reattori giapponesi potrebbe rendere il Paese vulnerabile ad altri gravi incidenti come quello di Fukushima. Gli ambientalisti chiedono che il governo si concentri invece sullo sviluppo della capacità energetica rinnovabile del Giappone. Tuttavia, il governo ritiene che l’energia nucleare sia fondamentale per sostenere una transizione verde e raggiungere gli obiettivi climatici di metà secolo.