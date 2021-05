Il divorzio di Bill e Melinda Gates. Cosa cambierà ?

Oggi, in una carenza di grosse notizie, l’attenzione è ovviamente sugli sviluppi di una grande rottura: Bill e Melinda Gates stanno divorziando dopo 27 anni. Come afferma Bloomberg, “è probabile che la loro separazione provochi onde d’urto nel mondo della filantropia, della salute pubblica e degli affari”.

I primi ad avere un colpo, ma positivo, saranno gli avvocati divorzisti, dato che presumibilmente non esiste un accordo prematrimoniale e sul piatto ci sono piatto di 130 miliardi di dollari da dividere. (più del PIL del 2019 di 153 delle 213 economie del mondo, e sui valori delle economia del Kuwait e dell’Ucraina)

quali saranno le “Onde d’urto” di cui parla Bloomberg? Dopo il divorzio di Jeff Bezos nulla è cambiato per Amazon

Amazon è inciampata dopo il divorzio di Bezos? Difficilmente.

Il divorzio dei Gates non peggiorerà la fornitura dei vaccini, dato che Bill era un feroce oppositore all’abolizione dei diritti industriali sui vaccini stessi e sulla loro produzione in modo decentralizzato nel mondo, nonostante fosse il maggior finanziatore dell’iniziativa Covax. Magari quando la Findazione non

Il divorzio di Gates segna la fine delle pratiche commerciali anticoncorrenziali di Microsoft che spesso finiscono in tribunale ? Non lo crediamo, anzi il livello di ultra miliardari stabili, alla Gates o alla Bezos, è sempre più ristretto.

Invece impatti interessanti ci saranno sulla proprietà immobiliare, dato che i Gates sono i più grandi proprietari di terreni agricoli privati ​​negli Stati Uniti, con 242.000 acri. Il tutto, naturalmente, per il bene, per “condurre ricerche per aiutare ad allevare polli che depongono uova di migliore qualità e mucche che producono più latte per gli allevamenti in Asia meridionale e Africa”.

L’impatto del divorzio fra Bill e Melinda Gates vi sarà magari solo perché i mercati finanziari sono composti da grandi romantici che soffriranno per la loro divisione. Ecco magari la “Filantropia” e l “Finanza” soffriranno per questo, perché una coppia solida divorzia e tutti verseranno una lacrima in più. Oppure non succederà proprio un bel niente, perché, alla fine, i super miliardari agiscono e pensano sempre nello stesso modo, non importa né il sesso né lo status familiare. Sempre per il loro, brutale, interesse.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐