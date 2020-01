IL DEFICIT? ININFLUENTE. IL PAREGGIO DI BILANCIO? UNA SCIENTIFICA VIRTU’. IL NUOVO UOMO €UROPEO (da Orizzonte48)

Anche se con un leggero ritardo vi presentiamo questo ottimo ed esaustivo pezzo di Orizzonte48, nel quale si presenta il concetto di NAIRU, NAWRU e come questa visione Post-Keynesiana, avveleni i pozzi della crescita ed impedisca una politica di sviluppo che, al contrario, sarebbe notevolmente necessaria. Il concetto di Nairu fu, a suo tempo, fortemente contestata dal Premio Nobel William Vickrey che sottolineo che queste misure erano delle elaborazioni forzate, non dei valori oggettivi, e che l’economista doveva occuparsi di fenomeni oggettivi come la disoccupazione, la sottoccupazione e l’inflazione. Oggi a contestarlo, con dati oggettivi, vi sono analisti come Robin Brooks. Purtroppo l’economia di oggi è una scienza che ben poco ha a che fare con l’uomo.

1. Con una certa titubanza, ed un elevato scetticismo sulla possibilità che le più varie formazioni politiche italiane possano (voler) accedere a un dibattito approfondito sui motivi della necessità di efficaci politiche anticicliche, torniamo a trattare il problema del deficit pubblico.

Su questo punto, in realtà, ove si assecondino e si intenda rendere incontestabili i postulati economici che soprassiedono alle regole dell’eurozona, avremmo delle certezze che non possono non essere definite come “diritto positivo”.

2. Estremizzando una sintesi, il deficit del settore pubblico non dovrebbe esserci, almeno in condizioni cicliche non avverse.

Si tratta cioè di un predicato (costituzionalizzato) di politica economico-fiscale che assume il pareggio di bilancio come tendenza fisiologica del sistema economico di un certo Stato (nel caso l’Italia).

Risulta altresì ben noto come tale norma costituzionale non nasca spontaneamente come elaborazione dell’indirizzo politico nazionale, ma sia andata a modificare la diversa originaria previsione dei Costituenti del 1948,specificamente propria dell’eurozona, il c.d.: che è in realtà denominato “ Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell’Unione economica e monetaria “, sottoscritto il 2 marzo 2012 (a seguito di una precedente elaborazione che prese le mosse, almeno formalmente, dal c.d.del 25 marzo 2011, appunto richiamato nelle premesse del trattato , con cui il Consiglio elencava una serie di misure tese ad “aumentare la competitività” dell’unione monetaria).

3. Va anche sottolineato che mentre il trattato intergovernativo in questione è stato ratificato dalla Repubblica italiana con deliberazioni 12 luglio (Senato) e 19 luglio 2012 (Camera), cui è seguita la promulgazione della legge di autorizzazione alla ratifica del 23 luglio 2012, la revisione costituzionale dell’art.81 (e di altri articoli connessi della Costituzione) è stata preventivamente e indipendentemente adottata con legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1.

In sostanza, l’Italia, prima ancora di ratificare il fiscal compact, ha non solo provveduto a darvi attuazione nelle sue previsioni essenziali (sopra riportate almeno quanto all’art.81 Cost.), ma lo ha fatto a livello di norma costituzionale (unico paese dell’eurozona ad aver specificamente assegnato al Trattato tale collocazione nell’ambito della propria gerarchia delle fonti nazionali).

4. La rilevanza del concetto di ciclo economico rispetto allo scostamento dal criterio del pareggio di bilancio, nonché la rilevanza del modo in cui si misura, tra varie possibili descrizioni teorico-economiche, tale scostamento, risulta perciò di importanza fondamentale.

Una cosa però emerge con evidenza: la visione macroeconomica assunta come (super)vincolo normativo (sia perché derivante da una fonte intergovernativa disciplinante il regime dell’eurozona, sia perché il recepimento è stato posto nella citata legge costituzionale, modificando lo stesso testo costituzionale), implica che la fisiologia dell’azione dello Stato sia quella di svolgere la sua complessiva funzione di perseguimento dei suoi fini essenziali in condizione di pareggio di bilancio.

Ora, va anzitutto notato, questa regola è stata finora acriticamente recepita – e peraltro neppure mai osservata fino in fondo -, senza alcuna verifica della compatibilità della stessa condizione finanziaria di pareggio di bilancio con la fissazione dei fini essenziali della Repubblica italiana da parte di norme costituzionali che, secondo la (ormai contraddittoria) giurisprudenza della Corte costituzionale, avrebbero (tutt’ora) natura di principi fondamentali non soggetti a revisione costituzionale (, in quanto caratterizzanti ad substantiam la stessa forma repubblicana ai sensi dell’art.139 Cost. (cioè dovendosi assumere tali principi come suoi elementi costitutivi ed essenziali).

5. L’incoerenza di un’attuazione del, per di più recepita a livello costituzionale, con la previa assenza di qualsiasi verifica circa il rispetto dei limiti di modificabilità del testo costituzionale ad opera dello stesso procedimento di revisione, ha condotto, e condurrà sempre di più, ad un corto circuito di continui conflitti interni, potenziali e attuali, tra norme di rango costituzionale, che non ha finora trovato una soluzione nella giurisprudenza della Corte costituzionale: quest’ultima muove da unaa maggior ragione in quanto modificatisi nel corso di svariati decenni, che ha via via amplificato la sua inadeguatezza nel valutare la compatibilità degli effetti sociali, occupazionali e politico-istituzionali dell’applicazione del complessivo diritto europeo rispetto ai principi fondamentali della Costituzione repubblicana.Questo tema è stato più volte affrontato , (dando anche luogo ai due testi “” e ““), segnalando come, in definitiva, la stessa Corte non appaia, oggi più che mai, culturalmente e scientificamente attrezzata per fronteggiare l’aporia organicamente instauratasi tra una Costituzione sociale a fondamento lavoristico, quale indubbiamente è quella del 1948, e un principio, il pareggio di bilancio, che, come tutta la più ampia disciplina della finanza pubblica assunta nei trattati europei, corrisponde ad una visione dell’assetto sociale, economico e fiscale, di tipo neo-liberale (visione che, secondo lo stesso Mortati, fin dal suo primo commento sull’opera svolta dai Costituenti, era ritenuta incompatibile con il fine, ritenuto essenziale nella fase Costituente, di poter coniugare “democrazia politica e democrazia economica”, parlando egli, appunto, di “superamento del liberismo”; cfr; qui, p.7.1 .).

6. I trattati, come si è altrettanto segnalato, rinviano esplicitamente ad un’organizzazione sociale, e degli stessi poteri pubblici, fondata sulla forte competizione economico-commerciale tra gli stessi Stati aderenti all’Unione nonché sulla stabilità dei prezzi: questi due elementi normativi “supremi” (risultando, gli altri fini indicati nelle norme fondamentali dei trattati, delle connotazioni “decorative” e posticce, quindi di tipo cosmetico e prive di effettiva operatività regolatoria) si concretizzano in un bias deflazionista (inarrestabile) che connota un concetto di “piena occupazione” costruito in stretta dipendenza da quello di “competitività” e strettamente subordinato agli obiettivi di contenimento dell’inflazione (cioè ad una crescita fondata sull’accrescimento delle esportazioni in modo assolutamente preferenziale).

Di tale impostazione la moneta unica è la cerniera più forte, avendo come perno una banca centrale cui è precluso ogni ruolo sia di prestatore di ultima istanza, cioè di garante della stabilità finanziaria dell’area (in definitiva, cioè, di garante del risparmio depositato dai cittadini nelle banche dei paesi aderenti all’eurozona), sia di tesoriere, cioè di garante del debito pubblico emesso dai vari Stati aderenti e, peraltro, in strutturale competizione tra loro (dunque, anche sotto il profilo dell’accesso al finanziamento dei mercati).

7. Il fatto dunque è che il pareggio di bilancio trova una giustificazione nell’accogliere come definitiva ed incontestabile una teoria economica che affonda le sue radici nel liberismo ottocentesco e si propaga ai nostri giorni sulla scorta di una riedizione restaurativa (e matematizzata) di un assetto sociale che non solo era ritenuto fallimentare ai tempi della nostra Costituente (il che, giunti al punto attuale di evoluzione, a rapporti di forza politico-internazionali ormai consolidati, pare essere senza conseguenze pratiche), ma che sta nuovamente fallendo, sia rispetto agli obiettivi dichiarati sia rispetto alla sua stessa tenuta politico-istituzionale.

E ciò sta trascinando il continente europeo, di là dello stesso svuotamento del processo elettorale, in un nuovo terreno di repressione sociale e di irrigidimento del controllo mediatico-culturale.

Un controllo mediatico-culturale e uno svuotamento del processo elettorale, che tale teoria economica postula geneticamente e che costituisce un caposaldo della stessa teoria liberale, in ogni tempo, e del suo atteggiamento “strumentale” verso i parlamenti elettivi; uno svuotamento che è ben evidente, ma che al tempo stesso non evita, nelle stesse elites, i timori per la perdita del controllo di tale processo e, quindi, di ogni parvenza, anche solo transitoria, di consenso.