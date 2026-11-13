Il bagnasciuga dell’intelligenza artificiale: SoftBank brucia 7 miliardi di dollari in un trimestre dopo la folle corsa alle turbine a gas

L’euforia per l’intelligenza artificiale si è appena scontrata con la dura realtà dei bilanci e dei cantieri industriali. Il colosso giapponese SoftBank ha chiuso l‘ultimo trimestre con una perdita netta di 7,1 miliardi di dollari, zavorrato da una scommessa energetica fuori misura che ha bruciato in un colpo solo 3,7 miliardi in acconti per turbine a gas mai ritirate.

Per mesi i mercati finanziari hanno raccontato la favola di una crescita infinita dei centri dati, dimenticando che i supercomputer non funzionano a comunicati stampa, ma a corrente elettrica. E quando la finanza prova a fare incetta di macchinari pesanti come se fossero azioni tecnologiche, il conto finale rischia di essere salatissimo.

Ovviamente le azioni di Softbank sono precipitate. Se amate la volatilità questi sono i vostri titoli:

La scommessa di Masayoshi Son: comprare tutto, a qualsiasi prezzo

Il fondatore di SoftBank, Masayoshi Son, segue da sempre una regola molto semplice: se non puoi arrivare per primo su una nuova tecnologia, cerca almeno di essere il più grande. Dopo aver impegnato decine di miliardi di dollari in OpenAI (arrivando a spendere 64,6 miliardi per una quota del 13%), il gruppo giapponese aveva deciso di monopolizzare il collo di bottiglia più critico del settore: l’energia.

Tramite la controllata SB Energy, a febbraio era stato annunciato un piano da 33 miliardi di dollari per costruire una gigantesca centrale a gas naturale da 9,2 gigawatt nella contea di Pike, in Ohio. L’impianto, i cui lavori dovrebbero partire all’inizio del 2027, serve ad alimentare un immenso centro dati da 8 gigawatt destinato a OpenAI, un progetto talmente costoso da aver richiesto l’intervento di Nvidia per garantire finanziamenti vicini ai 250 miliardi di dollari.

Pur di scavalcare la fila dei fornitori — dove i tempi di attesa per le turbine arrivano ormai ai primi anni del 2030 — SoftBank ha iniziato due anni fa a versare caparre non rimborsabili per bloccare oltre 13 gigawatt di turbine a gas. Si tratta di una potenza pari a più di sei dighe di Hoover, ovvero il fabbisogno dell’intero Stato del Connecticut, superando di quasi il 50% le reali necessità dei suoi stessi cantieri.

Questo impianto colossale viene ad essere parte di quel miliardo di dollari di “Impegni”, che, come si mostra, non sono ancora debiti, ma erano vicini ad esserlo.

Dalle smentite a Elon Musk al bagno di sangue contabile

L’idea di Son era quella di mettere all’angolo il mercato: chiunque avesse voluto elettricità rapida per l’intelligenza artificiale avrebbe dovuto bussare alla porta di SoftBank. Pochi giorni prima della trimestrale, Elon Musk aveva però anticipato che il gruppo giapponese era di fatto inadempiente sui contratti per le pale delle turbine.

Il direttore finanziario di SoftBank, Yoshimitsu Goto, aveva subito smentito con fermezza, dichiarando che non c’era alcun insoluto. Tecnicamente aveva ragione: non è stato un fallimento, ma una rinuncia volontaria costosissima.

I vertici aziendali hanno ammesso di aver prenotato i macchinari prima ancora di definire le specifiche tecniche a lungo termine dei centri dati. Cancellando gli ordini in eccesso, SoftBank ha dovuto svalutare 3,7 miliardi di dollari di caparre, con la magra consolazione di poter forse recuperare fino a 2,1 miliardi sotto forma di sconti su acquisti futuri. Come ha osservato con pragmatismo Peter Gardett, amministratore delegato di Noreva, questa perdita non è altro che il vero “prezzo di mercato” che finalmente viene a galla dopo mesi di mania collettiva.

Voce finanziaria e operativa Dati chiave di SoftBank Impatto reale Perdita trimestrale netta 7,1 miliardi di dollari Forte scossa alla fiducia degli investitori sul titolo Svalutazione turbine a gas 3,7 miliardi di dollari Caparre perse (possibili sconti futuri fino a 2,1 miliardi) Capacità energetica bloccata Oltre 13 gigawatt Quasi il 50% in più del reale fabbisogno aziendale Raccolta di capitale nel trimestre 56,5 miliardi di dollari Record storico accompagnato dal raddoppio dei costi sul debito

I limiti fisici del gas e le conseguenze della crisi attuale

L’aspetto più interessante di questa vicenda riguarda l’economia reale delle reti elettriche. Spaventati dalle attese pluriennali per allacciarsi alla rete pubblica, e malfidenti dei miti del nucleare, molti sviluppatori si sono buttati sul gas naturale vedendolo come una coperta di sicurezza. Con il passare dei mesi, però, chi gestisce davvero i centri dati si è accorto che le centrali private a gas non sono una bacchetta magica:

Rischi invernali: durante i mesi freddi le forniture di gas possono subire tagli o rincari improvvisi proprio quando la domanda di riscaldamento tocca il picco. Esiste una concorrenza nella domanda .

durante i mesi freddi le forniture di gas possono subire tagli o rincari improvvisi proprio quando la domanda di riscaldamento tocca il picco. Esiste una concorrenza nella domanda . Ritorno alla rete e alle batterie: secondo gli analisti di Ascend Analytics, la soluzione più economica e sicura resta una connessione ridotta alla rete elettrica tradizionale, affiancata da grandi batterie industriali per assorbire i picchi di consumo senza dover costruire intere centrali da zero. In questo modo si stabilizza sia l’offerta

secondo gli analisti di Ascend Analytics, la soluzione più economica e sicura resta una connessione ridotta alla rete elettrica tradizionale, affiancata da grandi batterie industriali per assorbire i picchi di consumo senza dover costruire intere centrali da zero. In questo modo si stabilizza sia l’offerta L’esplosione del costo del debito: per finanziare la sua campagna acquisti tra robotica, chip e OpenAI, SoftBank ha raccolto la cifra record di 56,5 miliardi di dollari in tre mesi, vedendo però raddoppiare gli interessi passivi tra luglio e settembre.

Quali sono, dunque, le conseguenze pratiche per il settore tecnologico e industriale? Non assisteremo a un crollo delle centrali a gas, perché la fame di corrente dei server rimane enorme, ma la fase degli assegni in bianco è finita. I nuovi data center dovranno trovarsi l’energia necessaria alle proprie elaborazioni in qualche modo.

Il passo falso di SoftBank dimostra che la bolla dell’intelligenza artificiale sta entrando in una stretta creditizia e industriale: il denaro costa caro, gli impianti energetici richiedono anni di progettazione seria e chi compra macchinari alla cieca finisce per distruggere miliardi di capitale. La finanza creativa può gonfiare i listini di Borsa in un pomeriggio, ma quando c’è da bullonare una turbina a terra in Ohio, le leggi dell’economia industriale presentano sempre il conto.