Il 90% dei non vaccinati tedeschi di NO al vaccino, a ogni costo

Il 90% dei tedeschi che non sono state vaccinate contro il COVID-19 afferma che non si vaccinerà nel prossimo futuro, con solo il restante 10% che afferma che “probabilmente” potrebbe farlo o che è indeciso.

Un recente sondaggio condotto da Forsa e pubblicato per conto del Ministero della Salute ha rilevato che il 65% sia contrario “Assolutamente” a vaccinarsi nel prossimo futuro. Un ulteriore 23% ha affermato che “non è probabile” che si vaccinerà presto, mentre il 2% ha affermato che “sicuramente non” si vaccinerà mai, né ora né in un futuro remoto.

Su 3000 intervistati, solo il 10% era ancora indeciso o ha affermato che “probabilmente” si farà vaccinare nel prossimo futuro.

Secondo il Local, i risultati del sondaggio sottolineano come “è improbabile che le persone che hanno scelto di rimanere non vaccinate contro il Covid sinora si convincano in futuro”.

Il sondaggio contraddice Thomas Mertens del Comitato permanente per le vaccinazioni (STIKO), il quale ha affermato che i tedeschi non vaccinati non erano “intransigenti”, ma stavano semplicemente seduti a guardare e potevano essere convinti.

Solo il 5% degli intervistati ha affermato che avrebbe ottenuto il vaccino se gli ospedali fossero “sopraffatti dai pazienti”, mentre l’89% ha affermato che non cambierebbe idea anche se le unità di terapia intensiva raggiungessero la loro capacità. Quindi l’intransigenza vaccinale ha tramutato quello che poteva essere solo un problema di comunicazione in una questione ideologica. Un errore clamoroso, esattamente come accade in Italia

Del resto il 27% degli intervistati ha affermato che ulteriori restrizioni ai non vaccinati li renderebbe ancora più determinati a non farsi vaccinare, mentre solo il 5% ha affermato che li incoraggerebbe a farsi vaccinare. Quindi l’imposizione di vincoli ancora più duri non convincerà gli scettici tedeschi, anzi renderà la loro opposizione ancora più dura e decisa. Una fatto che qualsiasi politico di trent’anni fa vi avrebbe indicato come un fatto normale, ma oggi la storia, e la politica, fanno parte del passato.



