I paesi con maggior numero di esecuzioni capitali

Anche se sono in calo progressivamente nel tempo, nel mondo si eseguono ancora migliaia di esecuzioni capitali. II totale è in calo, ma vede comunque la Cina ancora al primo posto, ed addirittura fuori scala. Uno dei pochi paesi che segna un incremento delle esecuzioni, per quanto limitato nei numeri, è il Giappone, dove nel 2018 sono state applicate 15 pene capitali contro 4 del 2017 e dopo un lungo tempo in cui non erano state eseguite.

Ricordiamo che come deterrente è più importante la certezza della pena che la sua gravità, e queeso lo si sa dai tempi di Cesare Beccaria.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐