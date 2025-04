I Marchi Statunitensi stanno perdendo terreno a livello mondiale?

Il sentimento anti-americano sta scoraggiando i consumatori dall’acquistare marchi statunitensi?

Secondo un recente rapporto di Morning Consult, è proprio così.

Anna Fleck di Statista riferisce che il vicino settentrionale Canada è forse l’esempio più evidente di questa tendenza, con i consumatori che hanno smesso di acquistare prodotti statunitensi per protestare contro le ultime politiche e la retorica del presidente Donald Trump, scegliendo invece di “acquistare canadese”.

Anche in Francia alcuni consumatori, indignati dalle ultime mosse di Washington, stanno boicottando i marchi statunitensi , citando l’annuncio di Trump di dazi punitivi, la sua posizione sulla diversità e l’inclusione, nonché la sua gestione della questione ucraina e il suo incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

I dati pubblicati da Axios esaminano più da vicino come è cambiato il sentiment globale su una selezione di marchi statunitensi tra gennaio e marzo 2025.

Dei 16 marchi esaminati, 12 hanno registrato un calo di gradimento, con FedEx, Chevron e WB/Discovery che hanno registrato i cali più significativi (ognuno con un calo superiore al 33%).

Tuttavia, come mostra questo grafico, la tendenza non si estende a tutti i marchi, poiché Meta, McDonald’s, OpenAI e Apple Inc. hanno registrato un miglioramento del sentiment dall’insediamento di Trump.

È importante notare che, senza ulteriori dati, è difficile stabilire se questi cambiamenti siano una causa o una semplice correlazione, poiché esistono molteplici ragioni per cui l’opinione dei consumatori su un marchio specifico può cambiare nel tempo. Ad esempio è complesso dimostrare che Fed-ex sia meno utilizzata solo in odio agli USA. Idem per WB/Discovery, un network di telecomunicazioni che, tra l’altro, ha una posizione piuttosto critica rispetto a Trump.

Quindi per molti marchi USA il 2025 non è un buon anno, ma non è detto che sia colpa di Trump