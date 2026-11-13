«I giudici di Strasburgo fanno politica»: la denuncia del presidente della Corte Suprema danese scuote l’Europa

«I giudici non dovrebbero essere attori politici. Ma a Strasburgo lo sono diventati, ed è così che funziona quel sistema». Con queste parole dirette e prive di filtri diplomatici, Jens Peter Christensen, presidente della Corte Suprema della Danimarca, ha lanciato una vera e propria bomba nel dibattito europeo.

A pochi giorni dalla pensione per il raggiungimento del limite dei 70 anni, il più alto magistrato danese ha pubblicato il libro Åretag e rilasciato un’intervista al quotidiano Berlingske che toglie il velo sull’ipocrisia delle corti sovranazionali.

Quando persino il vertice della magistratura di un Paese nordico definisce la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) un organo che fa politica al posto dei parlamenti, significa che la corda si è spezzata.

Il disegno a mano libera del diritto

Secondo Christensen, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 contiene norme talmente generiche da permettere ai giudici di Strasburgo quello che lui definisce un «disegno giuridico a mano libera». In pratica, i magistrati decidono in base alle proprie sensibilità personali e all’aria che tira nel presente.

«Ciò che prima era politica si è trasformato in diritto, e i rappresentanti eletti dal popolo, insieme ai normali cittadini, possono solo guardare dalla panchina», scrive il magistrato.

Il cortocircuito democratico in Danimarca è esploso davanti a casi di cronaca gravissimi. Stranieri condannati per aver violentato donne nel sonno o per aver quasi ucciso un uomo a colpi di mazza da golf hanno evitato l’espulsione grazie agli «obblighi internazionali» imposti da Strasburgo.

La premier socialdemocratica Mette Frederiksen aveva già denunciato questo paradosso: una convenzione nata dopo la Seconda guerra mondiale per proteggere le minoranze dalle persecuzioni dei regimi totalitari viene oggi usata per impedire agli Stati democratici di difendere i propri cittadini dai criminali.

Quanto costa ai cittadini il blocco delle espulsioni

Oltre al danno evidente per la sicurezza e per il principio di sovranità popolare, questa paralisi giudiziaria ha un peso economico diretto sulle casse dello Stato, spesso ignorato dai commentatori:

Costi carcerari e giudiziari: mantenere nelle strutture detentive nazionali e assistere legalmente per decenni soggetti pericolosi non espulsi assorbe risorse pubbliche ingenti.

mantenere nelle strutture detentive nazionali e assistere legalmente per decenni soggetti pericolosi non espulsi assorbe risorse pubbliche ingenti. Spesa sociale non programmata: l’impossibilità di allontanare chi viola il patto sociale grava sul welfare nazionale (dalla sanità ai sussidi), sottraendo fondi ai servizi destinati ai contribuenti.

l’impossibilità di allontanare chi viola il patto sociale grava sul welfare nazionale (dalla sanità ai sussidi), sottraendo fondi ai servizi destinati ai contribuenti. Erosione della fiducia istituzionale: quando lo Stato appare impotente nel far rispettare le regole basilari di convivenza, cala la coesione sociale e cresce la sfiducia verso la gestione della spesa pubblica.

Come osserva con ironia lo stesso Christensen, la gente comune pensa a quanto costa il burro al supermercato, ma capisce benissimo che chi commette reati violenti e rifiuta le leggi del Paese che lo ospita dovrebbe essere mandato via.

Aspetto Visione Nazionale (Danimarca) Impostazione CEDU (Strasburgo) Fonte del potere Parlamento eletto dai cittadini Giudici non eletti dai cittadini Criterio decisionale Sicurezza pubblica e leggi dello Stato Interpretazione estensiva ed evolutiva Impatto sul bilancio Controllo della spesa sociale e penale Costi permanenti a carico dei contribuenti

La trappola dei trattati e la via d’uscita

Christensen non risparmia però i politici nazionali, colpevoli di essersi messi in trappola da soli. Il sistema di Strasburgo non ha meccanismi di correzione interni: per modificare la Convenzione serve l’unanimità di tutti i 46 Stati membri, un traguardo impossibile.

Per questo motivo la Danimarca, insieme ad altri governi europei (inclusa l’Italia), ha promosso la dichiarazione di Chișinău per fare pressione politica sulla Corte affinché lasci più margine agli Stati nelle espulsioni. Il presidente della CEDU, Mattias Guyomar, ha già risposto picche, ribadendo che i governi non possono dettare l’agenda ai giudici.

Di fronte a un muro del genere, Christensen ricorda una verità tecnica semplicissima: la politica ha sempre il potere di cancellare la legge che recepisce la Convenzione nell’ordinamento interno, oppure di uscire direttamente dal trattato. Certo, i critici agitano subito lo spauracchio dell’isolamento internazionale, ma il problema di fondo resta intatto.

La frecciata a Inger Støjberg e il rispetto della legge

Da giurista rigoroso (all’Università di Aarhus gli studenti lo chiamavano «il macellaio sorridente» per la severità agli esami), Christensen non fa sconti a nessuno, nemmeno a destra. Nell’intervista attacca duramente l’ex ministra dell’Immigrazione Inger Støjberg, condannata nel 2021 dalla Corte di giustizia del Regno (con 25 voti su 26, incluso quello di Christensen) per aver separato tutte le coppie di richiedenti asilo con un coniuge minorenne senza valutare i singoli casi, come invece imponeva la legge danese.

Støjberg ha sempre rivendicato di essere finita in carcere «per proteggere le ragazze», ma il giudice la gela: un ministro ha solo il potere che la legge gli conferisce, e violare le norme nazionali in modo deliberato non è mai un valore.

Il messaggio del magistrato danese è una lezione di vero stato di diritto: le leggi devono essere dure, chiare e scritte dai parlamenti eletti dal popolo, non riscritte a piacere né dai ministri in cerca di pubblicità, né tantomeno da giudici sovranazionali chiusi nei palazzi di Strasburgo.

«I giudici non dovrebbero essere attori politici. Ma a Strasburgo lo sono diventati, ed è così che funziona quel sistema». Con queste parole dirette e prive di filtri diplomatici, Jens Peter Christensen, presidente della Corte Suprema della Danimarca, ha lanciato una vera e propria bomba nel dibattito europeo.

A pochi giorni dalla pensione per il raggiungimento del limite dei 70 anni, il più alto magistrato danese ha pubblicato il libro Åretag e rilasciato un’intervista al quotidiano Berlingske che toglie il velo sull’ipocrisia delle corti sovranazionali.

Quando persino il vertice della magistratura di un Paese nordico definisce la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) un organo che fa politica al posto dei parlamenti, significa che la corda si è spezzata.

Il disegno a mano libera del diritto

Secondo Christensen, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 contiene norme talmente generiche da permettere ai giudici di Strasburgo quello che lui definisce un «disegno giuridico a mano libera». In pratica, i magistrati decidono in base alle proprie sensibilità personali e all’aria che tira nel presente.

«Ciò che prima era politica si è trasformato in diritto, e i rappresentanti eletti dal popolo, insieme ai normali cittadini, possono solo guardare dalla panchina», scrive il magistrato.

Il cortocircuito democratico in Danimarca è esploso davanti a casi di cronaca gravissimi. Stranieri condannati per aver violentato donne nel sonno o per aver quasi ucciso un uomo a colpi di mazza da golf hanno evitato l’espulsione grazie agli «obblighi internazionali» imposti da Strasburgo.

La premier socialdemocratica Mette Frederiksen aveva già denunciato questo paradosso: una convenzione nata dopo la Seconda guerra mondiale per proteggere le minoranze dalle persecuzioni dei regimi totalitari viene oggi usata per impedire agli Stati democratici di difendere i propri cittadini dai criminali.

Si arriverà ad un momento, in Europa, in cui si dovrà scegliere fra distruzione dei popoli europei, che la CEDU avrebbe dovuto tutelare, e la riforma pesante e diretta del trattato sui diritti umani o, soprattutto, della corte dei diritti stessa, che dovrebbe occuparsi della tutela dei cittadini europei nei confronti degli altri, non solodella tutela degli altri nei cofnronti dei cittadini.