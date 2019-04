I CANDIDATI SOVRANISTI AL PARLAMENTO EUROPEO

Esistono dei candidati sovranisti nelle file della Lega alle prossime elezioni europee? Si, ci sono, e grazie ad un breve video de l’Inriverente sono elencati.

Per sovranisti intendiamo dei candidati che siano l’opposto di quelli che, nella scorsa legislatura “Agirono per il bene dell’Unione Europea, non dell’Italia”, ma che in Europa metteranno davanti l’interesse nazionale rispetto a quello europeo, cioè soprattutto quello francese e tedesco. Gente che farà l’interesse dei propri concittadini, non di enti superiori.

I nomi elencati sono:

Marco Zanni: Italia Nord Occidentale

Marco Campemenosi : Italia Nord Occidentale

Paolo Borchia: Italia Nord Orientale

Antonio Maria Rinaldi: Italia Centrale

Vincenzo Sofo : Italia Meridionale ed Isole



