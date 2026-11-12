GNL russo, il conto non si ferma: l’UE ha già speso 9,6 miliardi di dollari in 10 mesi

Bruxelle vorrebbe punire la Russia, ma, almeno sino all’ultimo, teorico, minuto, ci fa grossi affari. L’UE ha già speso per importare GNL russo più di quanto abbia speso nell’intero 2025, a un mese e mezzo dal divieto totale dell’UE sulle importazioni di gas naturale liquefatto dalla Russia, ha affermato giovedì l’organizzazione tedesca Urgewald.

Tra gennaio e ottobre, l’UE ha speso ben 9,6 miliardi di dollari (8,7 miliardi di euro) per importare gas dal progetto russo Yamal LNG, secondo le stime di Urgewald basate sui dati di tracciamento delle navi forniti da Kpler.

Il conto dell’UE per l’importazione di GNL russo ha già superato di circa il 21% gli 8 miliardi di dollari (7,2 miliardi) stimati per l’intero 2025, hanno affermato gli attivisti, come riportato da TradeWinds.

All’UE restano circa 50 giorni prima che entri in vigore il divieto totale sulle importazioni di GNL russo, previsto per il 1° gennaio 2027.

Quest’anno l’Europa ha pagato prezzi più elevati per le importazioni di GNL dopo che la guerra in Iran e il blocco dello Stretto di Hormuz hanno interrotto gran parte delle forniture di GNL dal Qatar, facendo impennare i prezzi di riferimento del GNL e del gas naturale in Europa e in Asia.

Pertanto, fino a quando non entrerà in vigore il divieto totale dell’UE sulle importazioni di GNL da Yamal, l’Europa continuerà a importare GNL russo pagando prezzi più elevati alla Russia per tali forniture. Un bel premio di cui Mosca viene a godere

Solo nel mese di ottobre, i ricavi della Russia derivanti dalle esportazioni di GNL dai carichi scaricati sono aumentati del 3% raggiungendo gli 85 milioni di dollari (77 milioni di euro) al giorno, mentre i volumi sono diminuiti del 4% su base mensile, come ha evidenziato giovedì l’analisi mensile del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), con sede in Finlandia.

Al contrario, i volumi di GNL russo caricato sono aumentati del 5% in ottobre rispetto a settembre, poiché l’aumento dei carichi provenienti dal progetto russo Yamal LNG, in crescita del 17%, e dal progetto Arctic LNG 2, soggetto a sanzioni, in crescita del 20%, ha più che compensato un calo del 13% a Kamchatka e l’interruzione dei carichi a Portovaya e Murmansk, secondo i risultati degli analisti del CREA.

L’UE è rimasta il principale acquirente di GNL russo nel mese di ottobre, rappresentando quasi la metà (47%) delle esportazioni totali di GNL della Russia, seguita da Cina (26%), Giappone (18%) e Corea del Sud (6%), secondo quanto emerso dall’analisi.

Dato che le scorte non sono assolutamente al massimo, siamo sicuri che la UE veramente interromperò l’acquisto di GNL russo al primo geennaio 2027, con il rischio di rimanere al freddo o di affrontare prezzi del gas ancora più assurdi degli attuali?