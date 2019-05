GIAPPONE: INATTESA CRESCITA DEL PIL e produzione industriale meglio delle attese

Il Giappone cresce e cresce piuttosto bene, anche grazie ad una produzione industriale che non è negativa nella misura in cui ci si attendeva

Il PIL nel primo trimestre 2019 segna un +0,5% segno positivo (superiore al +0.4% del pil tedesco) che indica come l’economia di Tokyo non sia in recessione.

Sono state notevolmente battute le previsioni di un +0,1% e il calo del terzo trimestre 2018 sembra essere stato messo ormai in archivio. Le previsioni di contrazione su base annua viene clamorosamente ribaltata ed invece di un -0,2% si ha un pil a +2,1%, soprattutto spinto dall’export, cresciuto sensibilmente ed accompagnato da un calo dell’import per consumi ancora stagnanti a causa del probabile aumento dell’Iva.

L’andamento è stato permesso anche da un calo della produzione industriale inferiore alle attese:

Determinante per l’aumento oltre le attese del pil giapponese, sono stati gli investimenti PUBBLICI con un balzo del +6,2% su base annua. Aggiungiamo che il deficit giapponese è stato del -3.8% nel 2018.

Il Giappone quindi ha puntato sulla spesa pubblica che ricordiamo è parte integrante del pil che è appunto cresciuto, malgrado il calo in atto del commercio mondiale.

industrial production in Japan declined 0.6 percent month-over-month in March 2019, less than the preliminary figure of a 0.9 percent fall and after a 0.7 percent growth in February, final data showed. Output shrank for non-ferrous metals (-0.9 pct vs -2 pct in February); fabricated metals (-4.4 pct vs 3.5 pct); production machinery (-6.2 pct vs 5.5 pct); business oriented machinery (-0.7 pct vs 6.2 pct); transport equipment (-2.5 pct vs 2.5 pct); motor vehicles (-2.5 pct vs 3.3 pct); and plastics (-1.3 pct vs 2.4 pct). In contrast, production grew for iron & steel (2 pct vs 1.1 pct); general purpose machinery (5.9 pct vs -0.1 pct); electronic parts & devices (5.8 pct vs -4.9 pct); information and communication electronics equipment (3.8 pct vs 1.9 pct); chemicals (2.8 pct vs -3.6 pct); and petroleum & coal (0.1 pct vs -1.4 pct). On a yearly basis, industrial output fell 4.3 percent in March, after a 1.1 percent drop in February, reaching the sharpest yearly fall since May 2015. Industrial Production Mom in Japan averaged 0.40 percent from 1953 until 2019, reaching an all time high of 6.80 percent in May of 2011 and a record low of -16.50 percent in March of 2011.