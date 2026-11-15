Germania, l’ultimo strappo: Nike cancella 72 anni di Adidas. Quando i dollari comprano anche l’identità nazionale

Un terremoto commerciale e culturale scuote la Germania: la nazionale di calcio gioca la sua ultima partita ufficiale con le iconiche tre strisce Adidas sul petto. Dal primo gennaio 2027, la divisa della Mannschaft, il team tedesco, sarà prodotta dall’americana Nike.

Finisce così un sodalizio durato 72 anni, iniziato con il miracolo di Berna del 1954 e proseguito attraverso quattro titoli mondiali. A Berlino cala il sipario su un pezzo fondamentale dell’industria tedesca, spazzato via da un assegno da cento milioni di euro a stagione.

La forza bruta della liquidità americana

La Federazione calcistica tedesca (DFB) non ha saputo resistere al denaro statunitense. Nike ha messo sul piatto un contratto valido fino al 2034, garantendo circa 100 milioni di euro all’anno, praticamente il doppio rispetto a quanto versava Adidas (circa 50 milioni).

Già nel 2006 il colosso dell’Oregon aveva tentato il blitz offrendo mezzo miliardo di euro per otto anni, ma all’epoca la DFB scelse la continuità territoriale. Oggi, con i conti federali sotto pressione e l’economia tedesca in affanno, il pragmatismo contabile ha cancellato il patriottismo economico.

Parametro Accordo Storico Adidas Nuovo Accordo Nike (dal 2027) Durata contratto 1954 – 2026 (72 anni) 2027 – 2034 (8 anni) Compenso stimato Circa 50 milioni €/anno Circa 100 milioni €/anno Titoli Mondiali vinti 4 (1954, 1974, 1990, 2014) Ancora nessuno con la DFB Sede operativa DFB Campus Herzogenaurach Ritiro a Blankenhain / Campus Francoforte

L’inutile ira della politica e lo shock di sistema

La notizia ha scatenato reazioni furiose a Berlino e in Baviera. L’allora ministro dell’Economia Robert Habeck ha apertamente criticato la scelta, invocando senza successo un briciolo di “orgoglio locale”. I soldi però battono qualsiasi onore nell’europa moderna, dove valgono solo i soldi.

Ancora più duro il governatore bavarese Markus Söder, che ha definito il passaggio a Nike “sbagliato, deplorevole e incomprensibile”. Per decenni, infatti, la maglia a tre strisce ha rappresentato per i cittadini tedeschi un fattore di coesione sociale e di orgoglio manifatturiero ben superiore a qualsiasi bandiera istituzionale. Adesso ci saranno le due onde della Nike

Operazione bonifica: via il marchio da Francoforte

I preparativi per il passaggio di consegne hanno già assunto i contorni di una vera e propria bonifica aziendale:

Dal primo gennaio 2027 nessun logo Adidas potrà più comparire all’interno del campus federale di Francoforte.

Tutto il materiale tecnico, dalle prime squadre fino ai settori giovanili, verrà sostituito da cima a fondo.

Ai canali social della DFB sarà persino vietato pubblicare foto d’archivio in cui siano visibili le tre strisce. L’operazone è totale, con tanto di cancellazione storica e culturale, come se Adidas non fosse mai esistita..

La nazionale abbandonerà lo storico quartier generale di Herzogenaurach, spostando i ritiri futuri nel resort di Blankenhain, in Turingia.

L’operazione, così come studiata , sembra francamente la tutale svendita dell’identità tedesca agli americani: Goethe vale 50 milioni di euro, cioè quello che Nike paga di più

Del resto il calcio è diventato un fattore puramente economico, non culturale/sociale: giusto quindi che a comandare siano solo i soldi.

Il paradosso di due modelli industriali

Questo scontro tra colossi racconta molto sulla diversa tenuta del capitalismo sulle due sponde dell’Atlantico.

Negli ultimi dieci anni Nike ha collezionato una sequenza impressionante di errori strategici. Ha cavalcato campagne pubblicitarie a forte impronta ideologica e woke che ne hanno alienato fette consistenti di clientela, ha sbagliato i piani di distribuzione tagliando i rivenditori fisici e ha visto crollare la propria redditività in borsa.

Eppure, il sistema finanziario statunitense consente a un’azienda zoppicante di trovare sempre le risorse liquide per sferrare l’attacco decisivo, assorbendo e umiliando un rivale estero sul suo stesso territorio.

Al contrario, la manifattura tedesca si dimostra solida nel prodotto e nella tradizione, ma asfittica nella capitalizzazione. Adidas ha provato a resistere puntando sul segmento lifestyle e rilanciando le linee storiche, ma non ha potuto pareggiare una cifra fuori mercato per i suoi bilanci industriali.

E ora resta solo Puma

Il panorama dell’abbigliamento sportivo tedesco esce da questa vicenda ridimensionato e solitario. In Germania, accando ad Adidas, sopravvive soltanto Puma, la storica rivale cittadina fondata dall’altro fratello Dassler a Herzogenaurach.

Tuttavia, Puma possiede dimensioni e fatturati inferiori, non adatti a competere su scala globale contro i bilanci dei giganti d’oltreoceano. La caduta del legame tra la DFB e Adidas non è soltanto un fatto di marketing calcistico, ma il termometro di una Germania che scopre di non essere più padrona nemmeno dei propri simboli industriali, che si ritrova sena risorse, piccola: un paese in piena decadenza e senza nessun peso proprio.