Germania: lo Stato vuole imporre per legge una quota del 20% di notizie “approvate” sui social network. Il mercato libero del pensiero ha le ore contate?

La Germania si prepara a compiere un passo senza precedenti nel controllo del flusso informativo digitale, mascherandolo dietro la nobile etichetta del pluralismo. I sedici Länder tedeschi hanno infatti elaborato una bozza normativa che mira a imporre una quota obbligatoria del 20% di contenuti “approvati dallo Stato” all’interno dei suggerimenti algoritmici di piattaforme come X, Instagram, YouTube e TikTok. In parole povere: una raccomandazione su cinque che comparirà sullo schermo degli utenti tedeschi non sarà decisa dai loro gusti o dal mercato dell’attenzione, ma da una lista di editori certificati dalle autorità regionali.

La proposta si inserisce nella seconda fase del nuovo Trattato interstatale sui media digitali (Digitaler Medienstaatsvertrag), presentato dalla Commissione per la radiodiffusione dei Länder e rimasto aperto alle consultazioni pubbliche fino a metà novembre. L’obiettivo dichiarato dai burocrati è tutelare la “diversità di opinione” contro il dominio degli algoritmi delle grandi piattaforme tecnologiche. Tuttavia, osservando i meccanismi tecnici e finanziari del provvedimento, emerge il quadro di un pesante dirigismo informativo e di una distorsione concorrenziale senza precedenti a favore dei giganti radiotelevisivi pubblici.

Il trucco del “valore pubblico” e la concorrenza sleale

Il cuore del provvedimento risiede nella creazione di un bacino privilegiato di testate giornalistiche, definite ad alto “valore pubblico” (Public Value). Ma chi entra in questo club esclusivo che avrà il diritto di invadere i feed dei cittadini? Qui casca l’asino del pluralismo tedesco.

Le grandi emittenti pubbliche nazionali — ARD, ZDF e Deutschlandradio — entrano nel sistema di raccomandazione forzata in modo completamente automatico. Non devono dimostrare nulla, né superare alcun esame. Al contrario, gli editori privati, dai grandi gruppi fino alle piccole testate indipendenti, dovranno presentare domanda formale e sottoporsi al giudizio delle quattordici autorità regionali per i media (Landesmedienanstalten), organismi formalmente indipendenti ma storicamente permeabili agli equilibri dei partiti di governo.

Un eccesso di potere a favore della comunicazione di stato. Il servizio pubblico tedesco gode già di una rendita di posizione colossale, incassando oltre 8 miliardi di euro l’anno grazie al canone obbligatorio (Rundfunkbeitrag), pagato da ogni famiglia e impresa indipendentemente dal consumo effettivo.

I media privati, invece, devono sopravvivere sul mercato reale, finanziandosi con abbonamenti e raccolta pubblicitaria, due voci di bilancio strettamente legate al traffico generato sui social network. Sottrarre artificialmente il 20% dello spazio algoritmico per regalarlo in gran parte a chi è già foraggiato dalle tasse significa colpire direttamente i ricavi degli editori indipendenti, drenando visibilità e risorse pubblicitarie verso l’apparato statale.

Caratteristica Emittenti pubbliche (ARD, ZDF, Deutschlandradio) Editori privati e indipendenti Accesso alla quota del 20% Automatico per legge Subordinato a domanda e verifica burocratica Modello di finanziamento Canone statale obbligatorio (oltre 8 miliardi €/anno) Mercato (pubblicità, abbonamenti, donazioni) Impatto dei requisiti Nullo (strutture già ipertrofiche) Elevato (costi di conformità e barriere all’ingresso) Effetto economico sui social Aumento gratuito di traffico e rilevanza Erosione dei ricavi pubblicitari per i piccoli

Criteri industriali per soffocare il dissenso

Per ottenere il bollino di qualità statale, gli editori privati dovranno soddisfare una serie di requisiti strutturali ben precisi:

Presenza di una redazione numerosa e strutturata con personale assunto stabilmente;

Quote elevate di produzioni giornalistiche originali, documentari e contenuti educativi;

Copertura informativa locale e regionale costante;

Rispetto di rigorosi standard tecnici di accessibilità.

Come ha fatto notare persino la Berliner Zeitung, questi parametri non misurano affatto il pluralismo delle idee, ma la dimensione aziendale. Una grande redazione tradizionale può produrre centinaia di articoli al giorno perfettamente allineati alla narrativa governativa su economia, immigrazione o transizione verde, senza offrire alcuna reale diversità di vedute.

Al contrario, un piccolo portale di analisi economica, un blog indipendente o una testata nata sul web — che spesso sollevano i temi scomodi ignorati dal mainstream — non avranno mai la struttura burocratica per superare il vaglio delle commissioni regionali. È una barriera all’ingresso costruita su misura per tagliare fuori i nuovi concorrenti e proteggere l’oligopolio informativo tradizionale, formato dalla tv di Stato e da pochi grandi gruppi editoriali già certificati (come RTL o il gruppo Axel Springer).

La crisi di consenso e la tentazione del controllo

Perché i governi regionali tedeschi sentono il bisogno di intervenire con tale durezza proprio ora? La risposta è squisitamente politica ed economica. La Germania attraversa una fase di profonda stagnazione industriale, crisi energetica e tensione sociale, fattori che hanno alimentato una crescita costante delle forze di opposizione, da AfD a BSW.

Il crollo di fiducia nei confronti dei media tradizionali e delle istituzioni ha spinto milioni di cittadini a informarsi su piattaforme alternative, in particolare su X, dove il dibattito sfugge ai filtri delle redazioni tradizionali. I burocrati hanno scelto la soglia del 20% prendendo a modello la quota media di annunci pubblicitari presenti nei feed: in pratica, la notizia di Stato verrà iniettata nello schermo dell’utente esattamente come uno spot commerciale non richiesto, tra il post di un amico e un video di intrattenimento.

L’illusione che si possa recuperare il consenso perduto imponendo per decreto la lettura del Tagesschau (il telegiornale della prima rete pubblica) dimostra quanto le élite europee siano ormai scollegate dalla realtà. Quando un sistema politico ed economico non riesce più a convincere i cittadini con i risultati — crescita, benessere, sicurezza — ripiega inevitabilmente sulla regolamentazione dell’offerta informativa.

Prima di entrare in vigore, il trattato dovrà essere firmato dai capi di governo e ratificato dai parlamenti di tutti i sedici Stati federati, oltre a dover superare i probabili ricorsi legali per violazione delle norme europee sul mercato unico digitale. Ma il segnale lanciato da Berlino è inequivocabile: nell’Europa in crisi, il libero mercato delle idee è ormai considerato un lusso troppo pericoloso da lasciare nelle mani dei cittadini.