Germania: attacco con Gas urticante alla maggiore Attrazione turistica di Amburgo

Ecco come vanno le cose nella splendida Germania del nuovo governo rosso-nero. Sabato, in una delle attrazioni turistiche più popolari di Amburgo, è stato rilasciato del gas urticante/lacrimogeno, come hanno dichiarato i vigili del fuoco della città.

In un comunicato, i vigili del fuoco di Amburgo hanno dichiarato di aver risposto a un allarme presso Miniatur Wunderland, “dove diversi visitatori lamentavano irritazione agli occhi e alle vie respiratorie”.

Dopo essere arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno rilevato “una fuga di gas irritante” e hanno “immediatamente” ordinato l’evacuazione degli oltre 1.000 visitatori presenti nell’edificio.

L’incidente ricorda da vicino quello di Piazza San Carlo a Torino, dove la nebulizzazione di un gas urticante portò al panico nella folla e a tre morti.

Cosa sappiamo dell’incidente?

Quarantasei persone sono state curate sul posto, hanno dichiarato i vigili del fuoco. Una persona è stata portata in un ospedale vicino.

I visitatori sono potuti tornare circa mezz’ora dopo, dopo che i vigili del fuoco hanno ventilato l’edificio.

Non si sa chi ci sia dietro la fuga di notizie, anche se un portavoce della polizia ha detto che sulla scena è stata trovata una bombola usata, secondo l’agenzia di stampa dpa, cosa che quindi fa ritenere il gesto come doloso.

L’autore dell’attacco è sconosciuto

La polizia ha preso in carico le indagini, ha aggiunto il dipartimento dei vigili del fuoco.

Dove è avvenuto l’incidente?

Il plastico ferroviario di Miniatur Wunderland si estende per oltre 1.600 metri quadrati e ha una pista lunga circa 17.000 metri. Avviato nel 2001 è una delle maggiori attrazioni della città nel Nord della Germania.

L’anno scorso è stato visitato da quasi 1,6 milioni di persone provenienti da tutto il mondo.

Il plastico ferroviario presenta modelli in miniatura di diverse attrazioni turistiche famose in tutto il mondo, come la laguna di Venezia in Italia, il Grand Canyon negli Stati Uniti e il castello di Neuschwanstein in Germania .