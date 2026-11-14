Germania al gelo con le riserve di gas al minimo storico: Berlino prepara una legge d’emergenza per riaccendere carbone e petrolio

La Germania si avvia verso i mesi più freddi dell’anno con una grave emergenza energetica alle porte. I depositi nazionali di gas naturale sono pieni solo al 57%, il livello più basso mai registrato in questo periodo e ben lontano dall’obiettivo minimo del 70% fissato per l’inizio di novembre, e, cosa più preoccupante, sono anche al ribasso.

Per evitare il blocco delle fabbriche e lasciare al freddo le famiglie, il Ministero dell’Economia guidato da Katherina Reiche (CDU) sta preparando in fretta e furia una legge d’emergenza per riattivare le vecchie centrali elettriche a carbone e a petrolio ormai chiuse o destinate allo smantellamento.

Il ritorno forzato a carbone e petrolio per salvare l’industria

Il provvedimento, intitolato “Seconda legge sulla fornitura di centrali elettriche di riserva“, riprende lo schema già adottato nell’estate del 2022 dall’allora ministro verde Robert Habeck, subito dopo il taglio delle forniture russe. Il testo attuale, visionato dai quotidiani Der Spiegel e Handelsblatt, punta a sostituire il gas nella produzione di energia elettrica in caso di crisi.

In questo modo, il poco metano rimasto nei tubi verrebbe riservato alle case e ai comparti industriali che non possono cambiare combustibile dall’oggi al domani. La bozza di legge, che rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2028, impone obblighi molto precisi agli operatori delle centrali di riserva e agli impianti la cui chiusura era prevista tra il 2026 e il 2027:

Combustibile di emergenza Scorte minime obbligatorie Vantaggio strategico secondo il Ministero Carbone 30 giorni a pieno regime Disponibile in tempi brevi sul mercato internazionale Petrolio 10 giorni a pieno regime Rotte di approvvigionamento slegate dalla crisi nel Golfo

Il paradosso politico ed economico è evidente. Da un lato il governo tedesco inasprisce le regole per le nuove centrali a gas, ma dall’altro è costretto a riesumare il carbone, ovvero la fonte più inquinante in assoluto, facendo salire le emissioni del settore elettrico pur di garantire la sopravvivenza del sistema produttivo.

Ovviamente il fatto di riattivare il carbone, pensiero che non è solo corso nelle menti europee, anzi è già applicato, stya mandando il prezzo internazionale del carbone in alto (tradingeconomics)

L’illusione del mercato e il ritardo del governo

Come ha fatto la prima manifattura d’Europa a ridursi con gli stoccaggi al 61% a metà novembre? La risposta sta nella cieca fiducia verso l’autoregolazione del mercato. Durante l’estate i prezzi del gas erano molto alti, quindi le aziende private hanno preferito non comprare e non riempire i depositi, temendo di non riuscire a rivendere il metano a prezzi ancora più alti durante l’inverno.

Di fronte a questo blocco, lo Stato avrebbe potuto intervenire subito ordinando acquisti straordinari tramite la società pubblica Sefe. La ministra Reiche, invece, ha preferito aspettare per mesi senza prendere precauzioni, dando istruzioni a Sefe solo a fine anno e per volumi minimi, pari a una percentuale a una sola cifra della capacità totale.

Il Ministero oggi giustifica la fretta con la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran che infiamma il Medio Oriente e mette a rischio le rotte del gas naturale liquefatto (GNL). Tuttavia, il conflitto con Teheran è iniziato alla fine di febbraio: il governo ha avuto quasi nove mesi per mettere in sicurezza le scorte invernali, ma si è mosso solo a metà ottobre, quando gli operatori energetici hanno lanciato l’allarme sul caro-prezzi.

Stato degli stoccaggi di gas in Germania (Novembre 2026) Livello attuale: [████████████░░░░░░░░] 61% (Minimo storico) Obiettivo minimo: [██████████████░░░░░░] 70% (Mancato)

Tensioni politiche e incognite sul futuro

Mentre il governo ha approvato questa settimana una riserva strategica nazionale per i prossimi inverni — che secondo la ministra Reiche “non ci assicurerà contro i prezzi alti, ma contro le situazioni di crisi” — lo scontro politico resta aperto. All’interno della coalizione, la posizione dei socialdemocratici (SPD) non è ancora chiara, mentre le aziende elettriche chiedono il ritorno stabile del carbone sul mercato per abbassare il costo delle bollette.

Dall’opposizione, l’esponente dei Verdi Michael Kellner ricorda che affidarsi a vecchi impianti a carbone non rende la rete più solida, ma, nello stesso tempo, i Verdi non danno nessuna soluzione pratica attuale e sono anche coinvolti nel recente scandalo che coinvolge la paladina Thunberg, che aveva poco di verde e tanto di rosso. Resta una domanda di fondo per i cittadini e le imprese: se la sicurezza energetica viene lasciata al caso e alla speranza di un inverno mite, a cosa serve esattamente la pianificazione governativa? Insomma Germania ancora nel caos, pe ora, e probabilmente al freddo, senz ail carbone.