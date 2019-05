Puntata di CANOTTO E MEZZO molto equilibrata questa sera.

Comincia lo scrittore Gatti:

“Salvini è un venditore di derivati del Fascismo”

Continua la Cristillin:

“i derivati fanno fallire i comuni eh”

E finisce Giletti:

“non vorrei che Putin usasse Salvini e Lepen per indebolire la UE”

Gli risponde GATTI: “Ci sono finanziamenti, rapporti strettissimi e il fine di è quello, indebolire la UE…lo sherpa di Salvini fa affari con i Russi…lo sherpa di Salvini è definito nazista da chi lo conosce”

ecc. ecc..

Piu o meno queste sono le parole pronunciate in trasmissione in una delle puntate più equilibrate degli ultimi mesi. Pensate, Giletti addirittura è riuscito ad usare le magiche parole “NON VORREI…”. Pazzesco!

Si sono persino aperti alla possibilità che in realtà stiano raccontando panzane!

Ad maiora.