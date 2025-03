FUERA! Il Messico cerca di Vendere il Petrolio Fuori dagli USA, in Europa o Asia

L’azienda petrolifera statale messicana Pemex sta discutendo con acquirenti di greggio in Asia e in Europa per vendere potenzialmente lì il suo petrolio, che ora è tassato con un dazio del 25% dal suo principale cliente, gli Stati Uniti, ha detto a Reuters un alto funzionario del governo messicano.

Le guerre commerciali in Nord America sono iniziate seriamente all’inizio di questa settimana, dopo che l’amministrazione statunitense ha imposto un dazio del 25% su tutti i beni importati da Messico e Canada, con l’eccezione di una tariffa del 10% sulle importazioni canadesi di energia. quindi ha sospeso, temporaneamente, i dazi sulle auto importate dal Canada.

Negli ultimi anni il Messico ha visto diminuire le sue esportazioni totali di petrolio a causa della Pemex, alle prese con il peggior calo di produzione degli ultimi decenni.

Tuttavia, il Messico ha esportato in media più di 600.000 barili al giorno (bpd) verso gli Stati Uniti nel 2024, secondo i dati dell’Energy Information Administration (EIA) statunitense.

Il 57% delle esportazioni totali di Pemex, pari a 806.000 bpd di greggio lo scorso anno, è stato destinato agli Stati Uniti.

Le esportazioni totali del Pemex sono crollate del 44% a gennaio, il livello più basso dal 1990, a causa del continuo calo della produzione.

Ma i dazi statunitensi del 25% sul greggio messicano a partire dal 4 marzo stanno spingendo Pemex a cercare mercati di esportazione alternativi, perché le esportazioni negli USA diventano, praticamente, impossibili.

Il Messico non offrirà alcuno sconto per rendere il suo greggio più attraente per gli acquirenti statunitensi ora che la tariffa del 25% è in vigore, ha dichiarato il funzionario governativo alla Reuters. Quindi il prezzo, dazio compreso, va fuori mercato.

Il Messico è invece in trattative attive con potenziali acquirenti in India, Cina e altri Paesi asiatici.

“La cosa positiva è che c’è appetito per il greggio messicano in Europa, in India e in Asia”, ha detto il funzionario del governo messicano alla Reuters.

“C’è domanda di greggio pesante e di greggio Pemex”, ha aggiunto. Un operatore ritiene che solo le raffinerie asiatiche sarebbero adatte a lavorare i greggi più pesanti del Messico, a causa delle specifiche delle raffinerie per lavorare con i greggi pesanti.