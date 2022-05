Francia: sanità vicina la collasso. Servizi di emergenza chiusi o al limite della capacità. Altro che Macron

In Francia sono in corso delle manifestazioni da parte dei lavoratori nel settore sanitario per la chiusura di molti pronto soccorso e reparti e la situazione di estremo disagio in cui questi operatori, già provati dalla crisi Covid, si trovano a operare, con mezzi sempre più scarsi. Ecco i video delle manifestazioni a Chinon e Hortez, per le chiusure di reparti o pronto soccorso

Ecco una mappa dei servizi di emergenza chiusi o al limite del collasso.



I motivi delle proteste sono evidenti: condizioni di lavoro degradate, mancanza lampante di personale, eliminazione dei posti letto, chiusura dei servizi e personale di assistenza all’esaurimento, ormai la situazione dell’ospedale pubblico è giunta a una fase più che critica. Da molti anni, però, gli operatori sanitari denunciano la loro preoccupazione per un sistema sanitario che era già sull’orlo dell’esplosione già prima dell’arrivo del Covid-19. Nelle ultime settimane la situazione è notevolmente peggiorata con chiusure temporanee e ripetute di emergenze in almeno 27 ospedali in Francia e saturazioni in quasi quaranta servizi di emergenza dal 1 aprile.

Per Astrid Petit della CGT Santé “la situazione è senza precedenti, è inaudita in termini di difficoltà incontrate”. Le chiusure di emergenza non riguardano più solo i piccoli ospedali e le aree rurali, ma ora anche i grandi ospedali universitari. Al Centro ospedaliero universitario di Bordeaux, le emergenze sono chiuse di notte da mercoledì 18 maggio a causa della mancanza di personale “con quasi il 40% dei medici di emergenza in partenza o in congedo per malattia in relazione a burnout” secondo Gilbert Mouden, infermiere anestesista e rappresentante del personale Sud Santé Sociaux su franceinfo.

La politica macroniana, ora impegnata da un lato nella divisione dei posti di potere, dall’altro nella preparazione delle elezioni legislative, sembra disinteressarsi al problema, ma i cittadini e gli operatori la vita sta diventando molto, troppo difficile.



