FMI vede molto nero per la crescita e l’economia mondiale. E Italia e Germania….

Facendo eco alla prospettiva pessimistica della Banca Mondiale di ieri, il FMI, Fondo Monetario Internazionale, ha tagliato le sue previsioni di crescita, affermando che le prospettive economiche globali sono state grandemente peggiorate, in gran parte a causa dell’invasione russa dell’Ucraina oltre che per disordini diffusi in tutto il mondo. Per l’Italia il danno è grave.

La guerra si aggiunge alla serie di shock dell’offerta che hanno colpito l’economia globale negli ultimi anni. Come le onde sismiche, i suoi effetti si propagheranno in lungo e in largo, attraverso i mercati delle materie prime, il commercio e i collegamenti finanziari.

“Nel giro di poche settimane, il mondo ha sperimentato ancora una volta uno shock importante e trasformativo”, ha scritto Pierre-Olivier Gourinchas, capo economista del FMI nella prefazione al rapporto World Economic Outlook.

“Proprio quando sembrava in vista una ripresa duratura dal crollo economico globale indotto dalla pandemia, la guerra ha creato la prospettiva molto reale che gran parte dei recenti guadagni sarà cancellata”.

Il FMI ha rivisto al ribasso la sua proiezione per la crescita globale al 3,6% sia nel 2022 che nel 2023, un forte calo dal 6,1% dello scorso anno e dalla crescita del 4,4% che si aspettava per il 2022 a gennaio. Ciò riflette l’impatto diretto della guerra sull’Ucraina e le sanzioni sulla Russia, con entrambe le nazioni che dovrebbero subire forti contrazioni. Le prospettive di crescita di quest’anno per l’Unione Europea sono state riviste al ribasso di 1,1 punti percentuali a causa degli effetti indiretti della guerra, rendendola il secondo maggior contributore alla revisione generale al ribasso.

In questo contesto, al di là del suo immediato e tragico impatto umanitario, il FMI afferma che la guerra rallenterà la crescita economica e aumenterà l’inflazione. I rischi economici complessivi sono aumentati notevolmente e i compromessi politici sono diventati ancora più difficili.

La ripartizione dettagliata mostra che i paesi emergenti e a basso reddito soffriranno di più, ma fra i paesi avanzati quelli più colpiti sono quelli più dipendenti dalle importazioni energetiche, Italia e Germania!

E si prevede che la divergenza che si è aperta nel 2021 tra i mercati avanzati ed emergenti e le economie in via di sviluppo persisterà, suggerendo alcune cicatrici permanenti dovute alla pandemia. Una situazione di non facile né immediata soluzione come si vede al forte abbassamento delle linee di crescita posto covid

L’inflazione è diventata un pericolo evidente e attuale per molti paesi. Anche prima della guerra, era cresciuto sulla scia dell’impennata dei prezzi delle materie prime e degli squilibri tra domanda e offerta. Molte banche centrali, come la Federal Reserve, si erano già mosse verso un inasprimento della politica monetaria. Le interruzioni legate alla guerra amplificano queste pressioni. Il FMI ora prevede che l’inflazione rimarrà elevata per molto più tempo. e un po’ per tutti, soprattutto, USA e in via di sviluppo

Come avverte il FMI, aumenta il rischio che le aspettative di inflazione si allontanino dagli obiettivi di inflazione della banca centrale, provocando una risposta più aggressiva da parte dei responsabili politici, cioè tassi più alti con ulteriori rallentamenti della crescita. Inoltre, gli aumenti dei prezzi di cibo e carburante possono anche aumentare significativamente la prospettiva di disordini sociali nei paesi più poveri. Comunque ecco visibilmente la Stagflazione

In un discorso della scorsa settimana, l’amministratore delegato del FMI Kristalina Georgieva ha avvertito della minaccia di “più fame, più povertà e più disordini sociali”. Occorre inoltre prestare particolare attenzione alla stabilità complessiva dell’ordine economico mondiale per garantire che il quadro multilaterale che ha sollevato centinaia di milioni di persone dalla povertà non venga smantellato.

Infine, e forse in modo più minaccioso, il FMI avverte ulteriormente che la guerra aumenta anche il rischio di una frammentazione più permanente dell’economia mondiale in blocchi geopolitici con standard tecnologici distinti, sistemi di pagamento transfrontalieri e valute di riserva. Un tale spostamento tettonico causerebbe perdite di efficienza a lungo termine, aumenterebbe la volatilità e rappresenterebbe una sfida importante per il quadro basato su regole che ha governato le relazioni internazionali ed economiche negli ultimi 75 anni. quel poco di buono che si è guadagnato con la globalizzazione, cioè i minori costi, sarebbe cancellato.



