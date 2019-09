FED: TERZA OPERAZIONE DI REPO IN TRE GIORNI. Tutto va bene

Giovedì si terrà la terza operazione di Rifinanziamento del Sistema Bancario USA in tre giorni, tramite acquisto di Titoli di Stato. Powell ha affermato che “Le necessità di finanziamento del sistema bancario non hanno nulla a che fare con la politica monetaria“. Quindi la scarsità di liquidità non è dovuta alla poca offerta monetaria in relazione al debito pubblico ed alle necessità sistemiche del circuito bancario, ma è dovuta alla sfiga, diciamo così. Tutto normale gente circolare…

Ricordiamo che la FED ha iniettato 53 miliardi Martedì ed altri 75 sono stati iniettati mercoledì. Giovedì si opererà su una dimensione simile a quella precedenti, 75 miliardi di dollari di base, ma mentre martedì l’offerta non è stata completata, mercoledì vi è stato un eccesso di domanda, per cui è stato necessaria questa terza offerta.Il tasso richiesto parte dal 1,8%, ma dipenderà anche dal tipo di garanzia ceduto dalle banche. Saranno accettati titoli di stato, Mortgage Backed Securities ed altri debiti emessi dalle agenzie federali.

A questo punto vedremo se le banche preferiranno lasciare l’interbancario ed approvvigionarsi completamente sull’offerta della FED. Intanto il costo effettivo di rifinanziamento presso la FED è ai massimi, superando il target massimo fissato dalla banca centrale.