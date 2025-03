FBI restituisce a Trump tutti i documenti sequestrati nel Raid a Mar-A-Lago

Il presidente Donald Trump ha dichiarato venerdì che il Dipartimento di Giustizia (DOJ) gli ha restituito le scatole di documenti sequestrate dall’FBI nella sua casa di Mar-a-Lago durante un’indagine del 2022.

Trump ha dichiarato che il DOJ ha “appena restituito le scatole di cui “Deranged” Jack Smith ha fatto un gran parlare”, riferendosi all’ex consigliere speciale che ha condotto le indagini sulla presunta conservazione di documenti riservati da parte di Trump durante il suo primo mandato presidenziale e sui suoi tentativi di ribaltare i risultati delle elezioni del 2020.

“Sono stati portati in Florida e un giorno faranno parte della Biblioteca presidenziale di Trump. Alla fine la giustizia ha vinto”, ha dichiarato Trump sulla sua piattaforma Truth Social.



Trump ha ribadito la sua posizione secondo cui l’indagine dell’FBI nei suoi confronti è stata motivata politicamente.

“Non ho fatto assolutamente nulla di male. Si è trattato solo di un attacco a un avversario politico che, ovviamente, non ha funzionato bene. Ora la giustizia nel nostro Paese sarà ristabilita ”, ha dichiarato il presidente.

Alina Habba, consigliere del presidente, ha dichiarato di aver caricato personalmente alcune delle “famigerate scatole” sull’Air Force One prima del volo di ritorno di Trump in Florida, venerdì.

“La giustizia è stata e continuerà ad essere ripristinata in questo Paese sotto il presidente Trump. La verità e la giustizia vincono sempre alla fine. Dio benedica l’America ”, ha dichiarato Habba sulla piattaforma di social media X.

I just personally loaded the infamous “boxes” back onto Air Force 1 to head home where they belong. Justice has been and will continue to be restored in this country under President Trump. TRUTH AND JUSTICE ALWAYS WIN IN THE END. God Bless America 🇺🇸 — Alina Habba (@AlinaHabba) February 28, 2025

Nell’agosto del 2022, l’FBI ha fatto irruzione nella tenuta Mar-a-Lago di Trump a Palm Beach, in Florida, nell’ambito di un’indagine sulla sua presunta cattiva gestione di documenti riservati dopo aver lasciato l’incarico durante il suo primo mandato nel 2021.

Durante l’irruzione, gli agenti dell’FBI hanno sequestrato oltre 11.000 documenti e fotografie privi di contrassegni classificati, oltre a più di 100 documenti contrassegnati come classificati. Alcuni di questi documenti erano etichettati come “top secret”. Anche la National Archives and Records Administration (NARA) ha recuperato 15 scatole di documenti governativi dalla proprietà di Trump a Mar-a-Lago nel gennaio 2022.

L’incursione ha fatto seguito a un mandato emesso dal giudice istruttore degli Stati Uniti Bruce Reinhart, che ha permesso agli agenti di sequestrare qualsiasi documento con contrassegni di classificazione, nonché i contenitori in cui si trovavano i documenti e qualsiasi contenitore conservato o trovato insieme ai documenti.

Nel 2023, Smith ha incriminato Trump con accuse di reato per la sua presunta conservazione illegale di informazioni sulla difesa nazionale, cospirazione per ostacolare la giustizia e occultamento di un documento in un’indagine federale.

Trump ha negato qualsiasi illecito in questi casi e ha definito l’indagine come politicamente motivata. In un’intervista del giugno 2023 a Fox News, Trump ha difeso la sua gestione dei documenti e ha detto di ritenere di avere diritti sui documenti conservati.

“Tutto è stato declassificato perché ho il diritto di declassificare”, ha detto al conduttore del notiziario. “Si tratta di una questione puramente legata al Presidential Records Act. Non è una cosa criminale”.

Smith ha abbandonato entrambi i casi dopo che Trump ha vinto un secondo mandato presidenziale nelle elezioni del 2024, citando la politica del Dipartimento di Giustizia contro il perseguimento di un presidente in carica. Il consulente speciale si è dimesso dal Dipartimento di Giustizia prima dell’insediamento di Trump, il 20 gennaio.

Prima delle sue dimissioni, Smith ha completato una relazione finale sulle sue indagini sui casi criminali di Trump. L’ex procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland, che ha nominato Smith nell’indagine, ha detto ai leader del Congresso a gennaio che la relazione sarebbe stata resa pubblica dopo l’approvazione da parte dei tribunali.

In una lettera del 6 gennaio,gli avvocati di Trump hanno comunicato a Garland di aver esaminato una bozza del rapporto e di aver individuato alcuni problemi. Hanno sostenuto che rendere pubblico il rapporto sarebbe stato “imprudente e illegale”.

“La bozza del rapporto viola le norme fondamentali sulla presunzione di innocenza, anche nei confronti di terzi inutilmente messi in discussione dalle false affermazioni di Smith”, hanno affermato gli avvocati.

Hanno affermato che la pubblicazione del rapporto violerebbe la legge sulla transizione presidenziale e la dottrina dell’immunità presidenziale. Gli avvocati di Trump hanno anche sostenuto che Smith non ha l’autorità per emettere il rapporto a causa della sua presunta nomina non valida.