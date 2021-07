Fare abbastanza schifo: quando i Mass Media giustificano come “Ecologista” un tipo che brucia tonnellte di carburante. Gli altri alla fame

posted by Guido da Landriano

Richard Branson va nello spazio, o almeno ai suoi limiti, con la sua navicella Virgin Galactic, che dovrebbe essere la prima a garantire il turismo spaziale per i super ricchi che, al prezzo di un be po’ di soldi, potranno vantarsi del termine “Astronauti”, o quasi. Virgin Galactic ha raggiunto i limiti dell’atmosfera con il proprio aliante a razzo, circa 85 km di altezza.

Normalmente diremmo “Bene, Bravo, Grazie” e metteremmo la notizia da parte. Un exploit per un miliardario, una notizia nella cronaca nella scienza e della tecnologia. Un modo per bruciare qualche tonnellata di carburante divertendosi. Fine

Poi ci troviamo davanti ai commenti della stampa Mainstream, specialmente quella verdastra e tedesca, il Welt, che cerca di giustificare in modo “Ecologico” un gesto che, proprio dal punti di vista “Verde”, equivale a bruciare qualche ettaro di foresta amazzoni. Vediamo che dice il giornale della borghesia teutonica:

L’impronta ecologica di questi primi razzi passeggeri è gigantesca per ogni passeggero a bordo. Ma misurato rispetto al possibile effetto di tali voli, è un fattore subordinato. Il turismo spaziale rende tangibile la visione del pianeta vulnerabile per tutti, inizialmente soprattutto per le persone benestanti.

Ciò ha conseguenze per il discorso globale, proprio come il mercato dei voli low cost, che Branson ha co-inventato. Da queste escursioni nello spazio può scaturire un nuovo entusiasmo costruttivo per la protezione del clima. È diverso aver visto la sottile atmosfera terrestre di fronte a te e sapere che devi proteggerla piuttosto che leggerla.

Questa frase dice molto del cosiddetto “Ecologismo” tedesco ed europeo: va bene che un miliardario bruci un po’ di tonnellate di carburante per andare nello spazio, perché così può cogliere direttamente la “Fragilità del pianeta”, però se voi volete viaggiare da Roma a Palermo per andare dalla vostra famiglia o fare una breve vacanza, allora siete degli sporchi inquinatori che distruggono il pianeta terra.

Abbiamo messo una banda d’ipocriti al governo dei Mass Media e delle nostre vite. Ne paghiamo, e ne pagheremo, le conseguenze.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐