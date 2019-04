Farage (Brexit Party) si prepara a sfondare a sinistra.

Il Brexit Party ha avuto un exploit fortissimo con dei sondaggi che mostrano una crescita inaspettata, considerando anche che il vecchio partito di Farage, UKIP, continua ad esistere e comune fa numeri nei sondaggi locali :

UK (GB), YouGov poll: European election BREXIT-EFDD: 27% (+12)

LAB-S&D: 22% (-2)

CON-ECR: 15% (-1)

GREENS-G/EFA: 10% (+2)

LDEM-ALDE 9% (+1)

UKIP-ENF: 7% (-7)

ChUK-*/EPP: 6% (-1) +/- vs. 10-11 Apr Field work: 15-16 April 2019

Sample size: N/A#EP2019 pic.twitter.com/0Rnwbaq8iX — Europe Elects (@EuropeElects) April 17, 2019

Nei primi giorni vi sono già state ampie donazioni e 75 mila iscritti,oltre all’annuncio dell’appoggio di importanti gruppi conservatori. La crescita del partito però potrebbe non essere ancora terminata e Farage, per incrementare il proprio peso politico, punta alla sinistra, ai Labour. Secondo quanto riportato dall’Express infatti si sarebbe unita al suo movimento Claire Fox, nota commentatrice della BBC e membro in passato del Partito Comunista Rivoluzionario.

Una bella punta di lancia per sfondare sui Labour più accesi, anche considerando che le vecchie “Riserve rosse” dell’Inghilterra nor orientale hanno fornito il maggior supporto alla Brexit nel referendum. La Fox si unisce ad Assunta, la sorella di Jacob Reese Mogg, il brexiter conservatore, ed a John Longworth, ex presidente della camera di commercio britannica. Il partito di Farage quindi non è per nulla un movimento raffazzonato, ma inizia ad assorbire figure rilevanti da destra e da sinistra.



