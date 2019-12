FABIO DRAGONI: MES E AUTOSTRADE CHE CROLLANO. SONO FENOMENI COLLEGATI

Fabio Dragoni interviene a L’Aria che Tira su La 7, parlando di MES ed Autostrade. L’imprenditore parla di quanto il MES, con le sue norme assurde ed i suoi limiti di bilancio viene a far si che ogni centesimo in più speso nelle strade debba essere tolto ad altri investimenti oppure chiesto in più di tasse. Nello stesso tempo il business della gestione delle autostrade sarebbe gestibile da chiunque, è una pacchia, e questo rende ancora più scandaloso l’isolamento attuale della Liguria per il cedimento del sistema autostradale.

Ringraziamo Inriverente per l’appoggio tecnico.