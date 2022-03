Exxon espanderà il proprio sistema di mining di Bitcoin dal gas naturale. Dopo di che ?

La quarta compagnia petrolifera più grande del mondo sta valutando la possibilità di portare il suo programma pilota gas naturale-bitcoin in quattro paesi… Il più grande produttore di petrolio statunitense Exxon Mobil giudica se espandere il suo programma pilota di mining di bitcoin nel North Dakota per ridurre ulteriormente il volume di il gas che brucia senza profitto o si diffonde nell’atmosfera incrementando l’effetto serra, ha riferito Bloomberg giovedì.

Il gigante petrolifero avrebbe un accordo con Crusoe Energy Systems per reindirizzare il gas che altrimenti sarebbe sprecato da un pozzo petrolifero a sistemi mobili di mining di Bitcoin. Il rapporto afferma che il progetto pilota è stato lanciato nel gennaio 2021 a Bakken, nel North Dakota, e ampliato a luglio; ora consuma fino a 18 milioni di piedi cubi di gas al mese che la Exxon non potrebbe altrimenti monetizzare.

Exxon sta ora valutando progetti pilota simili in Alaska, il Qua Iboe Terminal in Nigeria, il campo di scisto di Vaca Muerta in Argentina, Guyana e Germania, ha detto una delle persone a Bloomberg.

“Valutiamo continuamente le tecnologie emergenti volte a ridurre i volumi di brillamento nelle nostre operazioni”, ha detto a Bloomberg la portavoce Sarah Nordin. Ha rifiutato di commentare “voci e speculazioni sul progetto pilota”.

Da dove viene questo gas? Nella trivellazione del petrolio una parte di quello che risulta è gas naturale mescolato a altri gas. Questo sottoprodotto però spesso non può essere utilizzato perché lontano dalle infrastrutture di trasporto, per cui viene o bruciato per sicurezza o disperso nell’atmosfera. Uno spreco colossale.

Crusoe, con sede a Denver, aiuta quelle aziende a catturare il gas in eccesso altrimenti sprecato dalla loro produzione di energia, convertirlo in elettricità e usarlo per alimentare data center e operazioni di mining di bitcoin. L’azienda stima che il mining di bitcoin consenta emissioni equivalenti a anidride carbonica di oltre il 60% rispetto al flaring, cioè la combustione, di routine.

La presidente del gruppo di attivisti ambientalisti As You Sow, Danielle Fugere, ha detto a Bloomberg che questi progetti pilota sono un passo positivo per Exxon per trovare un uso per il suo gas in eccesso. “Sta creando uso di ciò che altrimenti sarebbe sprecato”, ha detto.

Il mese scorso il gigante del petrolio e del gas ConocoPhillips ha avviato operazioni simili anche a Bakken, nel North Dakota, per vendere il gas naturale in eccesso a una mining farm di bitcoin gestita da una terza parte.

Bakken ospita uno dei più grandi giacimenti di petrolio e gas naturale negli Stati Uniti, un fenomeno che ha portato al “Bakken oil boom” che ha reso lo stato del North Dakota il secondo stato produttore di petrolio del paese, dietro solo al Texas, secondo al Centro di osservazione e scienza delle risorse della terra (EROS).

Molti si chiedono a questo punto se questa energia non potrebbe essere utilizzata in modo diverso.



