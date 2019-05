Exit poll Germania: ottimi i Verdi, bene AfD, calo CDU e SPD

Pubblicati da SZ I primi exit poll sulle elezioni tedesche europee 2019.

I primi dati segnano un raddoppio dei verdi, un passaggio dal 7 al 10% di AfD, un calo di CDU (Ppe) e Spd (S&D). Calo della Link e, sinistra e leggero aumento per i liberali.

Il colore pieno è il 2019, quello sfumato il 2014

NON sono dati definitivi, ma exit poll. Quindi devono essere presi con prudenza. I verdi superano fortemente SPD che perde oltre il 10%, e la CDU per il 12%. Quindi lo scontento dell’elettorato appare evidente e, in questa tornata premia più gli ecologisti che i populisti, danneggiati probabilmente dallo scandalo del partito cugino FPO in Austria.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐