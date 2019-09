Eunoè: per la scienza contro in scientismo. Bologna 29-9

Perchè ormai la policizzazione della scienza è diventata un elemento della lotta sociale e politica, vi invitiamo a seguire Eunoè,per la scienza, contro lo scientismo, ma per la scienza.

Sabato 28 settembre 2019 alle ore 18, presso la sala Casa dell’Angelo, in via

San Mamolo, 24 a Bologna sarà presentato al pubblico il “Manifesto per la

scienza” promosso dall’associazione Eunoè.

Oggi è facile constatare come le politiche più controverse fondino tutte, in

un modo o nell’altro, le proprie ragioni nella presunzione di «evidenze»

scientifiche alla cui autorevolezza non ci si può opporre senza apparire

retrogradi, nostalgici o superstiziosi. Lo «dice la scienza» è diventato il nuovo

«Deus vult», una sorta di talismano per superare magicamente le fatiche e i

compromessi di un metodo democratico sempre più screditato e mal tollerato

dai suoi stessi protagonisti.

Questo approccio ha dato luogo a discutibili alleanze tra scienziati e forze

politiche sul modo di concepire il vasto campo semantico che va sotto il nome

di «scienza» con l’effetto di restituirne un’idea normalizzata e

monodimensionale, i cui canoni sono definiti secondo un principio di autorità

che non ha alcun fondamento epistemologico, ma reclama a sé una sorta di

imprimatur politico per poter sbandire ogni critica e ogni eterodossia.

L’associazione Eunoè si propone di reagire a questo pericoloso stato di

cose proponendo alla firma di politici, accademici, ricercatori (di ogni disciplina),

medici e divulgatori un “Manifesto” in cinque punti per restituire a scienza e

politica la necessaria autonomia epistemica e operativa nei rispettivi domini, per

agire nell’interesse comune.

Eunoè è una associazione di promozione sociale (APS) nata nel 2019 per lo

studio e la divulgazione del ruolo della scienza nelle società complesse.

Maggiori informazioni su http://eunoe.org.

Sul modo di intendere e di utilizzare la scienza, per il libero esercizio delle

professioni scientifiche e contro ogni forma di scientismo

http://manifesto.eunoe.org

Articolo 1

La scienza non è un catalogo di conoscenze, ma uno specifico modo di essere

della conoscenza, un canone per organizzare una determinata modalità di

interpretazione della realtà tramite un sistema di metafore.

Articolo 2

La scienza non può essere una metafisica surrogata, pertanto non è fatta di

dogmi. In particolare:

• ogni “verità” scientifica non è assoluta perché ha una natura probabilistica

e può essere smentita nel tempo col progredire delle conoscenze;

• la comunità scientifica è un corpo plurale che esprime una pluralità di

modelli, interpretazioni e applicazioni, spesso in reciproco conflitto,

comunque irriducibili all’idea di una “verità” o di un “consenso” scientifici;

• le teorie e i modelli scientifici non sono semplici ipotesi o descrizioni di

porzioni di mondo, ma il risultato di un vasto e intricato processo storico,

culturale, economico e sociale;

• anche la scienza, come ogni altra attività umana, è condizionata nei suoi

obiettivi e nei suoi risultati dagli interessi degli individui e dei gruppi di

potere dominanti.

Articolo 3

Nessuna forza politica e nessun cittadino responsabile deve prestarsi a

sostenere o a tollerare in alcun modo forme di scientismo, ossia concetti di

scienza dogmatici, semplicistici o riduttivi.

Articolo 4

La negazione dell’incertezza e della condizionabilità delle conoscenze

scientifiche è scorretta soprattutto quando si applica alle scelte politiche perché

favorisce l’adozione di decisioni basate su conoscenze parziali e incomplete e,

quindi, arbitrarie. Ciò comporta un rischio triplice:

• che la politica adotti un sapere scientifico selezionato e semplificato in

forma autoritativa per esercitare un potere svincolato dai processi

democratici;

• che i messaggi provenienti dalla comunità scientifica non conformi agli

obiettivi politici del momento siano scoraggiati, ostracizzati o negati,

minando così la fondamentale libertà di sviluppare e diffondere la

conoscenza.

• che i cittadini identifichino questa concezione strumentale, squalificante

e potenzialmente oppressiva della scienza con il patrimonio, il metodo e i

protagonisti della conoscenza scientifica nel suo complesso, facendo di

quest’ultima l’oggetto di una pericolosa e indiscriminata crisi di sfiducia.

Articolo 5

L’uso della scienza per legittimare le decisioni politiche è sempre più diffuso.

Tuttavia, la politica non è né può essere una mera applicazione di postulati

tecnico-scientifici, perché il suo ambito è quello di un agire collettivo fondato

sulla negoziazione, la mediazione e il compromesso tra istanze diverse. Se la

nostra società vuole continuare a definirsi democratica deve instaurarsi tra i due

domini un rapporto dialettico e fondato sul reciproco rispetto. È perciò cruciale

che i saperi che si pongono a fondamento delle scelte politiche siano sottoposti

ad adeguati processi di indagine e di riflessione epistemica e democratica per

far sì che le istituzioni possano adoperarli in modo trasparente e affidabile.